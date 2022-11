Juegos Evita 2022: los marplatenses cosecharon 14 medallas

Durante las finales desarrolladas en Mar del Plata, 66 deportistas locales compitieron durante una semana de acción deportiva y cultural.

(Foto: prensa Emder)

A lo largo de una intensa semana de acción deportiva y cultural en Mar del Plata con las etapas finales de los Juegos Evita 2022, un total de 25 mil jóvenes de todo el país participaron de 63 disciplinas diferentes, de los cuales 66 fueron marplatenses y cosecharon 14 medallas.

Como casi todos los años, una gran concurrencia de personas estuvo las finales de los Juegos Evita 2022 llevadas a cabo en Mar del Plata. Dentro de la delegación bonaerense hubo un total de 66 deportistas fueron marplatenses que aportaron ocho medallas doradas, cuatro plateadas y dos de bronce.

Luego de siete días de acción deportiva y cultural, Buenos Aires fue el que gran campeón luego de colocarse en el primer puesto del medallero de los Juegos Evita 2022 con 69 doradas, 55 plateadas y 53 de bronce, seguido por Córdoba con 30 doradas, 11 plateadas y 14 de bronce, mientras que Santa Fe cerró el podio con 28 doradas, 27 plateadas y 25 de bronce.

En cuanto a la actuación marplatense, en atletismo compitieron cuatro atletas que obtuvieron dos medallas doradas y una de bronce. La joven Joaquina Durá se quedó con el primer puesto en salto triple (11.33 metros), mientras que Juana Zuberbuhler se colgó la dorada en los 800 metros (2m23s22) y Brisa Medina con la de bronce en los 2000 metros (7m15s78). Además, Manuel Rojas en los 3000 metros, con un tiempo de 8m9s55, obtuvo el cuarto lugar en la final, mientras que en los 100 metros con vallas (17s51), Durá obtuvo el cuarto lugar en la serie.

En natación adaptada, Bautista Beredo e Inti Mantz sumaron tres medallas doradas. Beredo en los 25 metros espalda S12 (33s29) y Mantz en 25 metros espada S14 (23s20) y mariposa S14 (19s16).

El cuarteto marplatense de nado sincronizado compuesto por Rocío Lacunza, Catalina López, Sofía Berardi y Ornella Vidal sumaron dos medallas doradas y tres plateadas, mientras que en infantiles, López logró la presea plateada en figuras con 44,1049 puntos, junto a Lagunas en dueto, con un puntaje de 90,77786 se quedaron con la medalla plateada. Esta último también obtuvo el segundo puesto en solo con 86,7023, mientras que en figuras quedó cuarta con 40,1523 puntos.

En juveniles, Berardi y Vidal sumaron en dueto una medalla de oro, con un total de 105,6592 puntos, primer lugar que luego también consiguió Berardi en individual con 107,8679.

En básquet, Mar del Plata tuvo tres equipos. El equipo de 5×5 sub 15 masculino se quedó con la medalla dorada tras vencer 77-76 a Entre Ríos y en sub 17 femenino se quedaron con la plateada, luego de caer ante Mendoza por 76-58. Por su parte, en la modalidad de 3×3, los sub 14 no pudieron ante Santa Fe y cayeron por 13-12 en la definición.

En lo que respecta a beach volley, la dupla compuesta por Pía Romero y Juliana Taccone venció a a La Pampa 2-1 (20-22, 21-11 y 15-11) y se quedó con la medalla de bronce. En vóley hubo dos equipos masculinos locales: en sub 17 cayeron 2-0 (27-25 y 25-23) ante Misiones y quedaron en el sexto lugar, mientras que en sub 15, quedaron 21°, tras vencer por 2-0 a Tierra del Fuego (25-19 y 25-17).

En donde también hubo acción marplatense fue en artes marciales. Allí, en la categoría sub 14, Federica Cañete en karate obtuvo el quinto puesto y Javier Martin hizo lo propio en el sexto lugar. Por último, en skate Yesica Morena Cubrelo terminó cuarta con 98,67 puntos y en escalada, Lucila Hosez Olavarry terminó quedó 13° sobre 27, con 280 puntos.