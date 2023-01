Kimberley disputa su primera final del Regional en busca del ascenso

El “Dragón” visita desde las 18 a Independiente de San Cayetano por la Zona Pampeana Sur. El ganador de esta serie jugará por el ascenso con el campeón de la Patagonia.

(Foto: prensa Kimberley)

En busca del gran objetivo que es el ascenso al Federal, este domingo desde las 18 Kimberley de Mar del Plata visita a Independiente de San Cayetano en el estadio Juan Bautista Marlats por la ida de la final de la Zona Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur. El próximo fin de semana se define el campeón de la Región en el José Alberto Valle y quien gane se medirá en la gran final por un ascenso ante el vencedor de la Región Patagonia, Germinal de Rawson o Independiente de Neuquén.

Luego de sobrepasar la zona, los octavos de final ante Embajadores de Olavarría y posteriormente y con finales calientes y polémicos ante Atlético Mar del Plata en cuartos de final y en semifinales ante Racing de Olavarría, el Dragón está más cerca del objetivo que es el ascenso y este domingo se jugará parte de sus ilusiones.

Es que Kimberley medirá sus fuerzas y en condición de visitante ante Independiente de San Cayetano, elenco dirigido por el entrenador marplatense Damián García y que en la instancia pasada derrotó por penales a Alvear de La Pampa para meterse en la final de la Zona Pampeana Sur. El árbitro del encuentro será Bruno Amiconi, quien habitualmente dirige en el Federal A.

Para este primer compromiso, el entrenador Gustavo Noto no podrá contar con el defensor central Facundo Vega, que en el partido de ida ante el Chaira había tenido un encontronazo con el arquero rival una vez concluido el partido: el árbitro se percató de la discusión, lo informó y finalmente le dieron dos fechas de suspensión. Su lugar sería ocupado nuevamente por Agustín Vázquez.

Pero Noto no solo tendrá una baja importante sino que está en seria duda el delantero Ever Ullúa, que cerca del final del partido pasado acusó un serio dolor en su tobillo y los estudios realizados en la semana arrojaron que tiene un “severo esguince de tobillo”. Si el ex Círculo Deportivo y Racing de Balcarce no llega, su lugar podría ser ocupado por el delantero Matías Cardellino o bien, el entrenador podría poblar aún más el mediocampo con el ingreso de Matías Recalde.

Además, el otro que nuevamente no estará a disposición es Marcos Rondanina, quien arrastra desde semanas un desgarro y aún no se recuperó 100%. En este marco, el Dragón saldría a la cancha con Emiliano Ferrer; Fermín Iriarte, Felipe Zabala, Agustín Vázquez y Leandro Páez; Jonathan Zárate, Nahuel Manzo, Damián Luengo y Matías Barreiro; Cardellino o Recalde y Diego Martínez.

El de este domingo será la primera de las dos finales que tendrá por delante Kimberley para sortear un rival complicado como lo es Independiente de San Cayetano. El elenco marplatense buscará un buen resultado para llegar con mayores fuerzas al próximo fin de semana donde se definirá al campeón de la Zona Pampeana Sur y así tener el derecho de jugar la gran final con el que resulte ganador de la llave decisiva de la Zona Patagonia. En esa zona se definirá al mejor entre Germinal de Rawson o Independiente de Neuquén, quienes este domingo desde las 17.30 disputan la final de ida en la provincia neuquina.

La final entre los mejores de la Pampeana Sur y de la Patagonia se enfrentarán a partido único y en una cancha neutral para decidir quién asciende al Torneo Federal A.