Kimberley, el más ganador del futbol local: las voces de un campeón “mundialista”

Kimberley no solo volvió a dominar en Mar del Plata al erigirse como el más ganador del fútbol local sino que además fue un campeón “mundialista” al ganarle 1 a 0 el partido de vuelta de la final a Nación en el José María Minella. En una temporada signada por la doble competencia, la palabra por algunos de sus protagonistas: Gustavo Noto, Enzo Vértiz y Damián Luengo.

Desde 2019 el Dragón no gritaba campeón y la sequía de tres años incluyó una final perdida con Argentinos del Sud en 2021. Por eso para este año buscó desde el inicio una nueva estrella que le permitiera sostener su dominación del fútbol local mientras en paralelo pelea por seguir avanzando en el Torneo Regional Amateur.

Con ese objetivo se armó el Dragón, y llegaron el entrenador Gustavo Noto y el volante ofensivo Enzo Vértiz a un plantel con viejos conocidos como Marcos Rondanina, Ezequiel Goiburu y experimentados como el volante y capitán Damián Luengo.

“HICIMOS UN GRAN LOGRO”

Tras varios años en Círculo Deportivo -uno de los principales equipos que disputó la hegemonía del Dragón– Enzo Vértiz llegó al club y alzó el título, y fue una pieza fundamental en la final al convertir el penal que le dio la nueva estrella al club: “Estoy muy emocionado, por un rato no vamos a caer pero a medida que pasen los días vamos a entender que hicimos un gran logro y que estamos cerrando un gran año. Felices por nosotros y por la gente que vino a acompañarnos”.

En cuanto al título, dijo que era solo uno de los objetivos al momento de llegar al Verdiblanco: “Cuando Gustavo (Noto) me dijo para venir yo no lo dudé. Ya se cumplió un objetivo, que era salir campeón de la liga local. Ahora vamos por el Regional que tenemos con qué darle y pelear al que sea”.

“MERECÍAMOS ESTE CAMPEONATO”

Parafraseando a Ke Personajes, Damián Luengo celebró en diálogo con Qué digital el haber obtenido su tercer título de Liga Marplatense. “Una más para el cuaderno dice el tema. Estoy muy contento porque fue un año muy duro. Los pibes y el sacrificio que hacemos día a día con la doble competencia. Si no estuviera la familia atrás de esto sería imposible”.

En cuanto al crecimiento del equipo, el ex Alvarado y Unión analizó: “Se ha mejorado muchísimo. El sentido de hacerlo más profesional se ve el trabajo, merecíamos este campeonato por todo lo que habíamos hecho en el año”. Y resaltó la importancia luego de los traspié de la temporada pasada: “Seguimos luchando, dándole para adelante y lo conseguimos”.

UNA ESTRELLA “ESPERADA HACE RATO”

“Era esperada desde hace rato, nos habíamos quedado con las ganas. Lo estamos disfrutando porque es merecido por todo el año. Quiero felicitar a Nación porque están acá y eso habla muy bien de ellos. No queda otra que disfrutar”, celebró el presidente del club, Luciano Mignini.

Asimismo, el dirigente deportivo destacó el hecho de que el definitivo se haya jugado en el Mundialista: “Ojalá que siga pasando esto de jugar en el Minella. Creo que es lo mejor que le puede pasar al fútbol de Mar del Plata. Salió todo muy bien. Muchas gracias a todas las personas que fueron parte, y siempre al fútbol de Mar del Plata y a Kimberley”.

EL CLUB VENÍA DE UN GOLPE FUERTE

Para el entrenador Gustavo Noto, no fue una estrella más, sino la primera desde su regreso tras 12 años al fútbol local. Pero el partido decisivo no fue como lo imaginó, se desdibujó y complicó el trámite: “Más allá de que no estuvimos finos, pudimos abrir el marcador en el primer tiempo y la idea era en el segundo con un poco más de espacios si Nación intentaba progresar, con los jugadores de ataque que teníamos, ver si podíamos cerrarlo. Pero se desdibujó un poco por las expulsiones y por cómo fueron”.

A partir de las expulsiones y el desarrollo del juego, para no pasar sobresaltos, el cuerpo técnico fue buscando “cerrar el partido y que pasaran los minutos y esperar a ver si tenía alguna oportunidad en alguna contra”. “Este partido había que ganarlo, era una final y el club venía de un golpe fuerte el torneo pasado. Había estado cerca de conseguirlo y esos miedos también juegan”, reconoció.

Además, destacó los jóvenes que están sumando sus primeros minutos en el club y el trabajo del cuerpo técnico sobre todo de cara a lo que viene: “Estamos haciendo un lindo trabajo y hoy lo pudimos coronar. Esto sirve para la gente que trabaja mucho y que aporta y que está cerca. Que sigan confiando”.

Por otro lado, destacó el valor de Vértiz, a quién él mismo trajo a Kimberley y que conocía de Círculo Deportivo: “Siempre se entrena al máximo y hoy lo tenemos en un gran nivel, desequilibrando, convirtiendo y siendo muy importante para el equipo tanto en el torneo local como en el Federal. Cuando esté convencido de lo que puede dar va a dar el salto porque es muy joven y de una categoría superior”.

Por último, Noto cerró: “Los jugadores se lo merecen. Con mucha humildad han trabajado fuertísimo. Siempre fuimos protagonistas, siempre estuvimos con ganas de ganar cada partido, siempre planificamos cada uno para ganarlo. Kimberley es un justo campeón“.