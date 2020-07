Las canchas de fútbol, entre la incertidumbre y el pedido de volver a trabajar

Tras más de 100 días de ingresos nulos, propietarios de las diferentes canchas de la ciudad diagramaron un protocolo que incorpora el modelo de “fútbol-metegol”.

(Fotos: ilustrativas / Qué digital)

Pasaron más de 100 días desde el inicio de la cuarentena y de restricción de diversas actividades para evitar la propagación del coronavirus, y uno de los efectos fue el surgimiento de problemas económicos para diversos sectores de la sociedad a partir de que sus ingresos se transformaron en nulos.

Uno de los sectores que así lo sufre es el de las canchas de fútbol, lugar habitual para que el futbolero y la futbolera disfrute con amigos y amigas del deporte más tradicional del país. Por supuesto, que el contacto físico con otras personas es una de las medidas que se trata de evitar en medio de la pandemia, y es por eso que los diferentes propietarios de las canchas desarrollaron un protocolo para la “nueva normalidad” y poder abrir -de alguna forma- sus puertas.

“En esta semana armamos un protocolo con la mayoría de los propietarios de Mar del Plata, que es el ‘fútbol-metegol’ o ‘metegol humano’. Es difícil porque el que juega al fútbol sabe que no es un juego que sea vistoso o que les guste, pero la idea es que nos dejen volver a trabajar. Está claro que no es la idea de jugar siempre así pero sí es la de volver de alguna manera”, manifestó a Qué digital Yamila, propietaria de las canchas de fútbol “El Siciliano”.

El protocolo presentado se basa en distanciamiento social, la prohibición del uso de los vestuarios y que los turnos sean espaciados. “Por ejemplo nosotros tenemos la capacidad de más o menos 1500 metros cuadrados (tres canchas), así que tenemos una capacidad para que entre gente, pero no todos tienen estas características”, expresó.

Ante la incertidumbre de lo que sucederá en los próximos días o próximas semanas teniendo en cuenta también el surgimiento en Mar del Plata de dos brotes de coronavirus y con ello un exponencial crecimiento de la cantidad de casos, y sin ingreso de dinero, los gastos fijos como los impuestos juegan una mala pasada en la actualidad de los diferentes propietarios.

“Yo alquilaba uno de los complejos, en otro soy propietaria. El que alquilaba lo tuve que devolver porque imagínate, no había futuro, entonces no pudimos llegar a un arreglo con el alquilar porque se nos hacía cuesta arriba. Acá estamos, haciendo arreglos para cuando nos dejen abrir, pero es muy muy muy complicada la situación económica. Desde lo personal, todo lo que he hecho durante 10 o 12 años de trabajo ya lo perdí en cuatro meses”, confesó Yamila ante el difícil momento que atraviesa.

Además de extrañar el sonido de la pelota y los gritos que florecen de las personas en las tres canchas que tiene ubicadas en avenida Fortunato de la Plaza al 7178, Yamila cuestionó la falta de ayuda que recibió tanto ella como los diferentes propietarios de la ciudad: “Impuestos, luz, gas, agua, llega todo. Me han llegado a decir que si no pago me cortan el servicio. Las ayudas que dan tanto el Municipio como Nación no llegan, es una realidad, a nosotros no nos llega nada y además, nadie se contactó con nosotros”.

Ante la falta de ayuda, varios propietarios piensan en cerrar definitivamente sus canchas de fútbol. “Nosotros estamos con el club ‘El Siciliano’ y la verdad que de esa parte tampoco llega nada, estamos tratando de mantenernos con lo que nos queda y la realidad marca que si en estos días no nos dejan trabajar, nosotros no vamos a poder abrir”, remarcó Yamila con tono de desolación.

En las últimas semanas en la ciudad el intendente Guillermo Montenegro habilitó de manera gradual algunas actividades. A comienzos de julio, se autorizó la reapertura de cafés y los deportes individuales, con horarios restringidos y por medio de protocolos sanitarios. En ese marcio, un total de 17 actividades fueron habilitadas por el momento a partir del funcionamiento de la comisión especial de reactivación económica.

En las últimas horas, a partir del crecimiento de los casos (hasta este domingo a la tarde eran 99 los activos) el intendente definió: “Por el momento no vamos a dar marcha atrás con las aperturas, pero si detectamos que los casos se expanden y la situación deja de estar focalizada vamos a evaluar, como lo dijimos desde el inicio, cerrar actividades”.