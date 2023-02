Las Leonas cerraron sus amistosos en Mar del Plata con todas victorias

El seleccionado argentino de hockey femenino terminó su serie de partidos en la ciudad con cuatro triunfos ante Irlanda en el Estadio Panamericano.

(Foto: Qué digital)

La histórica Selección Argentina de hockey sobre césped femenino (Las Leonas) cerró su serie de cuatro amistosos en el Estadio Panamericano de Mar del Plata de forma invicta ante su par de Irlanda luego de ganar el pasado jueves por 2 a 0, el sábado por 2 a 1 y este lunes y este martes por 3 a 0.

En su estadía en Mar del Plata, Las Leonas (segundas del mundo en el ranking) se midieron en cuatro enfrentamientos a Irlanda (13 en el ranking) e hicieron disfrutar a los y las amantes del hockey con las grandes figuras del país en las exhibiciones.

Su presentación había sido el jueves pasado en un colmado Estadio Panamericano. Desde aquel partido la superioridad en el juego ya se evidenció y en pocos minutos se concretó en el marcador con un 2 a 0 en los primeros 15′, resultado que sería el definitorio. En ese juego las goleadoras fueron Sofía Toccalino y Guadalupe Adorno.

El segundo compromiso fue el sábado desde las 20, en donde nuevamente alrededor de 1.500 personas llenaron las butacas de las tribunas del estadio de Mar del Plata para ver de cerca a Las Leonas. Y, a lo largo de los 60′ de juego, el combinado nacional dirigido por Fernando Ferrara volvió a ser superior, aunque en esta oportunidad se hizo con la victoria por 2 a 1 con goles de Pilar Campoy y de Agustina Gorzelany, mientras que Michelle Carey descontó cerca del final del encuentro.

En la continuidad de la serie de amistosos, estaba diagramado que el tercer encuentro se llevara a cabo el domingo, pero debido de las inclemencias climáticas y el alerta meteorológico que regía en Mar del Plata el partido se suspendió y reprogramó para el día siguiente.

Si bien las entradas se habían agotado para el domingo, el día y horario del partido no ayudó (lunes a las 11 de la mañana) a que las tribunas estén nuevamente colmadas, aunque en cuanto al rendimiento del equipo argentino esto no influyó demasiado. Es que la Albiceleste se hizo con el triunfo por 3 a 0 con tantos de Agustina Gorzelany, Julieta Jankunas y Agustina Albertario.

En cuanto al cuarto juego, estaba estipulado que se realice a puertas cerradas, pero después de conocer la gran demanda de entradas para los primeros tres partidos -los cuales se agotaron en pocos días-, las autoridades y ambas selecciones decidieron que finalmente se dispute con la presencia del público.

Fue así que el martes desde las 17 Argentina e Irlanda jugaron su último amistoso en la ciudad y fue nuevamente con victoria local, esta vez por 3 a 0 con goles de María José Majo Granatto, Gorzelany y Valentina Costa Biondi, para que Las Leonas cierren una concentración por demás positiva en Mar del Plata.

El gran objetivo del año para Las Leonas serán los Juegos Panamericanos de Chile, a disputarse entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre, certamen que otorga plazas para clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024. En la actualidad, Argentina se ubica en el segundo puesto del ranking en todo el mundo, solamente detrás de Países Bajos en el ranking y por encima de Australia (3), Inglaterra (4) y Alemania (5).