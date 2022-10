Las “leyendas” de Peñarol y Quilmes empataron y brindaron un atractivo espectáculo

En un novedoso encuentro entre jugadores retirados y en la antesala al amistoso entre los profesionales, la “Copa Juan Pablo Sánchez” quedó vacante tras igualar en 56.

(Fotos: Qué digital)

A lo largo de este 2022 tanto Peñarol y Quilmes festejan su centenario de historia, y ante este histórico acontecimiento, brindaron un espectáculo más que atractivo este viernes al disputarse un clásico entre “leyendas” en la antesala al encuentro entre los planteles profesionales en el estadio Polideportivo Islas Malvinas. El resultado, anecdótico, fue un empate 56 a 56.

En un encuentro que se disputó a tiempo reglamentario y no a dos cuartos como estaba pactado, los jugadores históricos de Quilmes y Peñarol no se sacaron ventajas -y sin jugarse suplementario-, la “Copa Juan Pablo Sánchez”, en homenaje al ex Peña y Tricolor que falleció a comienzos del año pasado a los 37 años, quedó vacante.

Con un colorido y atractivo marco de público en el Polideportivo, la jornada comenzó con las primeras ovaciones de la noche a jugadores que, en sus épocas “activas”, le dieron muchas alegrías a sus respectivas parcialidades como Sebastián Tato Rodríguez, Juan Manuel Locatelli y Carlos Romano en el Milrayitas, mientras que por el lado del Tricolor bajaron muchos aplausos para Eduardo Dominé, Esteban De La Fuente y Leandro Ginóbili, entre otros.

Claro está, las “frutillas del postre” estuvieron en los bancos de los suplentes con los recordados y ganadores entrenadores como Sergio Oveja Hernández y Óscar Huevo Sánchez, quienes supieron marcar un antes y un después en los clubes marplatenses.

Pero más allá de que era un encuentro amistoso entre jugadores ya retirados, los dos equipos brindaron un atractivo y llamativo espectáculo en el que ambos dejaron en claro sus ganas de imponerse al clásico rival. El primer cuarto fue todo del elenco de Santiago y Garay, principalmente con la contundencia intacta de Tato Rodríguez, que en sus primeros tres lanzamientos de 3 puntos no falló. El primer cuarto fue a favor del Milrayitas por 20-9.

En el segundo capítulo, el conjunto Quilmeño se mantuvo en partido gracias a los buenos aportes de Diego Cavaco y Pedro Calderón. Con sus aportes más la lucidez de Pablo Gil, los de Luro y Guido descontaron a 4 puntos para irse al descanso 23-27.

De regreso a la acción, Quilmes pasó al frente en el marcador con indispensables puntos de Alejandro Allegretti, mientras que Tato Rodríguez fue clave para mantener una corta diferencia. Al último cuarto, el conjunto que dirigió el Huevo Sánchez se fue arriba en el tablero por 43 a 41.

Con árbitros que cortaron mucho las acciones y no dejaron fluir el juego, el partido se estiró mucho más de lo esperado y, con un doble a falta de 20” de Lucas Picarelli, el marcador quedó igualado en 56. Si bien se debía disputar el suplementario, el encuentro, en acuerdo entre los conjuntos, quedó empatado.

Más allá del resultado en sí -que es anecdótico-, sin dudas que este acontecimiento fue novedoso, marcó un reencuentro entre importantes piezas en la historia de los dos equipos marplatenses más importantes de básquet y seguramente emocionó a muchos de los hinchas que ya “peinan canas”.