Leandro Somoza es el principal candidato para dirigir a Aldosivi

El presidente de Aldosivi, José Moscuzza, habló sobre la posibilidad de que el exvolante sea el nuevo DT y pidió “paciencia” a los hinchas por el momento del club.

(Foto: archivo / Qué digital)

El momento que atraviesa Aldosivi no es el mejor y tras la ida de Martín Palermo de la conducción técnica y las tres derrotas al hilo en la actual Liga Profesional con dos interinatos diferentes, el elenco marplatense necesita levantar cabeza. Es a raíz de esto que el presidente de la institución, José Américo Moscuzza, decidió tomar las riendas de las decisiones y él ya tiene un claro candidato para que sea el nuevo DT. “Vamos a hacer todo lo posible para que Leandro Somoza sea el entrenador”, clarificó.

Leandro Somoza es un viejo conocido por todo Aldosivi ya que fue uno de los referentes y figuras del último ascenso que logró el equipo marplatense a la primera división en la temporada 2017/18. Luego de la recordada definición ante Almagro en cancha de Arsenal de Sarandí, el exvolante decidió retirarse profesionalmente como jugador, por lo que su última presentación oficial en el rectángulo de juego fue con la camiseta del Tiburón. Desde aquel paso por el equipo del Puerto, la relación entre Somoza y Moscuzza continúa de la mejor manera.

“Vamos a ser todo lo posible para que Somoza sea el entrenador. Me tengo que juntar con él. En la charla que tuvimos quedamos en que primero iba a arreglar la situación que tenía él con Rosario Central. Nosotros lo vemos con buenos ojos, pero todo depende de cómo lo quiera ver él“, aclaró Moscuzza en el programa “La Voz del Estadio“ conducido por Jorge Jaskilioff y que se emite por Radio Eter FM 90.5.

Esta mañana Leandro Somoza dirigió la práctica de Rosario Central y horas más tarde renunció al cargo de entrenador. En su corto ciclo en el Canalla, el ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo en Boca Juniors logró tres triunfos, dos como local contra Independiente y Estudiantes, y uno sobre Sol de Mayo por penales, en la Copa Argentina; un empate de local en dos goles con Colón; y cinco derrotas como visitante de Tigre, Aldosivi, Lanús y dos veces con Huracán, por la Liga Profesional.

“Tenemos que buscar un técnico que esté acorde a nuestras condiciones. Si bien estamos en primera, no tenemos un presupuesto como los clubes grandes, pero dentro de lo que buscamos hay algunos técnicos que por ahí pueden llegar a venir a Aldosivi , manifestó Moscuzza y agregó: “Hasta el momento con el único que hablé fue con Somoza. También con otras dos personas más pero no vale la pena mencionarlas porque me dijeron que no querían venir y tenían otras ofertas“.

“La idea sería traer a un Somoza o algún otro técnico que quiera venir al club, porque uno siempre quiere y pide pero hay que ver si de la otra parte quieren venir. Vos viste como son los técnicos, si tenés un equipo que vale dos mangos nadie quiere agarrar”, argumentó.

Este martes el conjunto marplatense perdió un partido importante ante Patronato por 1 a 0, resultado que, a falta de 24 partidos, se ubica en el puesto 26, solamente por encima de Patronato – ahora con 12 puntos más tras perder- y de Godoy Cruz, que está abajo por 3 unidades, aunque el Tomba mendocino aún debe su partido de la fecha ante Rosario Central.

En relación a este momento que atraviesa el equipo, el mandamás de la institución se expresó: “Hay que lucharla, no está fácil. Yo le pido a la gente que tenga un poquito de paciencia, que uno está en tema. Si bien ando con algunos problemas de salud que me estoy tratando, tengo a mi gente, mi hijo, mi señora, mi sobrino y mis amigos como (Hernán) Tillous –nuevo manager-, y le vamos a seguir apostando a Aldosivi”, aclaró.

El próximo encuentro de Aldosivi será en condición de local cuando el martes desde las 19 reciba en otro partido crucial por la tabla de los promedios a Platense en el estadio José María Minella, por lo que la dirigencia marplatense, con José Américo Moscuzza a la cabeza, tiene un puñado de días para sellar a su nuevo entrenador, aunque si esto no ocurre, nuevamente Diego Pipa Villar será el entrenador interino.