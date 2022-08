Leandro Somoza: “Mi hija me preguntó si podíamos salir a la calle”

El entrenador de Aldosivi habló por primera vez tras los graves incidentes ocurridos en el predio del club marplatense, con el incendio provocado de los autos.

(Foto: archivo / Qué digital)

Transcurridos seis días de los graves incidentes que se sucedieron en el predio de Aldosivi con el incendio de cinco autos de jugadores y cuerpo técnico del plantel de primera división -tras la derrota ante Godoy Cruz, lo que agravó el presente futbolístico del equipo en la Liga Profesional- el entrenador Leandro Somoza se refirió al hecho, dejó en claro que todos los futbolistas quieren continuar “para dejar al club en primera” y dijo que además “el miedo siempre está”.

“Te empezás a acostumbrar a cosas que están mal. El miedo siempre está, nosotros que estamos inmersos en esta locura a veces no nos damos cuenta. Mi hija me preguntó esta semana si podíamos salir a la calle cuando me vino a visitar. Eso te hace abrir un poco los ojos. Hoy fueron los autos, mañana no sé“, manifestó Leandro Somoza en un mano a mano con los micrófonos de TyC Sports este miércoles por la tarde.

Por primera vez el DT del Tiburón dio declaraciones tras el atentado contra cinco autos que sufrió el plantel mientras estaba en Mendoza, hecho que todavía espera esclarecerse y que, casi una semana después, todavía genera repercusiones.

“Después de la derrota contra Godoy Cruz llegamos al hotel, hicimos una charla y los 23-24 que estuvimos en Mendoza me manifestaron lo mismo: ‘De acá no se va nadie, nos quedamos a pelearla porque tenemos ganas de dejar a Aldosivi en Primera’. Fue un gesto muy bueno y si era al revés también lo habría entendido”, aclaró el entrenador que hace ocho fechas dirige al equipo marplatense, contexto en el que consiguió 7 de los 24 puntos posibles.

Respecto al hecho vandálico en el que los autos fueron incendiados -los vehículos pertenecían a Francisco Cerro, Bautista Kociubinski, José Devecchi, Braian Martínez y a un integrante del cuerpo técnico de Leandro Somoza- el entrenador agregó: “Esto no deja de ser un deporte, pero sabemos que hay intereses de por medio y acá se pasaron de la raya. Esto es un trabajo que se hace con tranquilidad y paz. El que queda en la situación rara es el club. Yo tuve la posibilidad de jugar acá y es ordenado. Es la primera vez que pasa esto. Los dirigentes están muy dolidos porque no les gusta ser noticia por estas cosas“.

A raíz de estos hechos, Aldosivi jugará su próximo partido este jueves desde las 16.30 ante Vélez en el estadio José María Minella de Mar del Plata a puertas cerradas por disposición de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide).

En cuanto a lo deportivo, el momento de Aldosivi no es el mejor y tras la dolorosa derrota ante un rival directo como Godoy Cruz, continúa en puestos de descenso directo. Ante esta situación complicada en la lucha por la permanencia, Leandro Somoza aclaró: “La necesidad de verte en esa posición de la tabla de promedios a veces te hace jugar bien y otras mal porque el punto no te sirve. Hay cosas que se construyen, sobre todo la confianza de no perder. Esto es tiempo, hay que estar tranquilos y tener el mayor profesionalismo para sacar esto adelante. La desesperación no lleva a ningún lado”.