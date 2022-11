Levaggi: “A la distancia de 21 kilómetros le tenía un poquito de miedo”

La atleta marplatense hizo su gran debut este domingo en el Medio Maratón y se quedó con el primer puesto. Las voces de los grandes protagonistas de la jornada.

Una de las destacadas en la nueva fiesta del atletismo con el Medio Maratón de Mar del Plata que se disputó este domingo fue Micaela Levaggi, atleta de 24 años oriunda de la ciudad que hizo su debut en los 21K y se quedó con el primer puesto en la rama femenina al llegar a la meta en 1 hora, 17 minutos y 30 segundos. “A la distancia de 21 kilómetros le tenía un poquito de miedo“, expresó la flamante campeona a Qué digital.

Más allá del primer puesto de la marplatense y pupila de Leonardo Malgor, otra de las figuras de este domingo en la costa fue Joaquín Arbe, chubutense de 32 años que se quedó con el primer puesto del 21K, mientras que los locales Diego Lacamoire y Sofía Luna ganaron en la distancia de 10 kilómetros.

Una vez finalizada la extensa competencia, Micaela Levaggi, atleta que hace tan solo semanas representó al país en los Juegos Suramericanos y que estuvo al borde de colgarse una medalla ya que terminó en el cuarto puesto en los 5000 metros, dialogó con Qué digital y contó sus sensaciones después de decidirse y animarse a competir en la distancia más larga de la fecha.

“Estoy muy contenta. A la distancia de 21 kilómetros le tenía un poquito de miedo pero fue un trabajo muy de la cabeza para mí y lo disfruté mucho”, expresó la marplatense que en ediciones anteriores del Maratón en Mar del Plata había sido gran destacada en la distancia de 10 kilómetros con un primer puesto y segundo lugar y que en esta oportunidad cortó el récord de Florencia Borelli, que este domingo no se presentó a competir y que había ganado las anteriores siete carreras en la ciudad.

“Todo este año fue de cambio para mí porque hasta el año pasado ni siquiera corría 5 mil metros, pero tuve mucho apoyo, una buena guía que me ayudó a sobrepasarlo bien. Estoy con ganas y motivada pensando en los próximos objetivos del 2023 que serán por delante los Suramericanos y los Panamericanos”, manifestó Levaggi, a quien aún en lo que resta del año le queda competir en los 10 kilómetros de San Isidro, el próximo 12 de diciembre.

Por su parte, el atleta Joaquín Arbe fue otro de los grandes ganadores de este domingo en Mar del Plata y, a diferencia de Levaggi, es una gran conocedor de la distancia ya sea de 21 kilómetros, en la cual posee el récord nacional y el récord de la competencia en la ciudad –ganador en 2019-, así como también en los 42 kilómetros, en la que compitió en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Lo llamativo en Arbe fue que no estaba al tanto de la realización de la carrera y se enteró cuando estaba en la ciudad: “Esta carrera no estaba en los planes porque vine a Mar del Plata a acompañar a mi hija que corría en los Juegos Evita, me enteré de la carrera y pregunté si me podía anotar. Estaba esperando la invitación pero nunca llegó, tuve que preguntar yo si me hacían el favor y por suerte pude largar”, contó en una charla con Qué digital minutos después de llegar a la meta.



Acerca de la competencia en sí, Arbe expresó que el viento le jugó a favor ya que por esa razón la carrera fue algo más lenta: “Había partes en la que se notaba el viento, así que la carrera se tornó un poco más tranquila. Yo no venía a correrla, así que no preparé mucho la distancia larga. La idea era correr y si salía una carrera lenta mejor para mí porque no venía fondeado, pero en los últimos metros pude hacer la diferencia”, contó el atleta que en las próximas semanas irá a la altura de Cachi, Salta, para llegar lo mejor preparado al 18 de febrero del 2023 para el Maratón de Sevilla, competencia en la que si logra mejorar su tiempo será marca mínima para los Juegos Olímpicos de París.

En cuanto a la distancia de 10 kilómetros, los ganadores fueron netamente locales ya que se quedaron en el primer lugar Diego Lacamoire y Sofía Luna. Con respecto al ganador en la rama masculina, cortó la faja de llegada en 32 minutos y 53 segundos, mientras que Luna lo hizo en un tiempo de 38.27.

Lacamoire, que fue otro de los atletas argentinos que representó al país hace semanas en Paraguay en los Juegos Suramericanos y se quedó con el séptimo puesto en los 800 metros, también habló con este medio para explicar lo que siente al correr en su ciudad y por la costa. “Creo que no hay nada más lindo que poder ganar en Mar del Plata y correr junto al mar y con toda la gente que vino que hicieron de esto un gran espectáculo”, dijo.

El atleta de 25 años y pupilo del español José Luis Mareca fue quien desde la largada encabezó el pelotón de arriba, algo que, según contó, es una estrategia y es cuando más cómodo se siente: “Me gusta salir movido, no soy un corredor que especula, pero hoy estaba dura la vuelta porque había mucho viento y había que empujar”.

Tras una extensa temporada que tuvo diferentes competencias en todo el mundo como por ejemplo Estados Unidos, Portugal, España y Paraguay, el deportista marplatense terminará el año con la Milla de Buenos Aires y una en Maipú y luego tendrá vacaciones para renovar energías y encarar un 2023 que seguramente será más exigente con el Suramericano, Panamericano y Mundial.