Liga Argentina de Vóley: Once Unidos cayó en sets corridos en el inicio de los playoffs

En lo que fue el primer partido de la llave de cuartos de final, Obras superó por 3 a 0 al elenco marplatense. El segundo encuentro se disputará el sábado desde las 21.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

En lo que fue el debut del Club Once Unidos en los playoffs de la Liga Argentina de Vóley por primera vez en su historia, fue superado en sets corridos por Obras de San Juan, el segundo clasificado de la Fase Regular. Los parciales en el Complejo La Superiora de la provincia cuyana fueron de 25-22, 25-22 y 25-19. Si pierde el encuentro del sábado a las 21, el equipo marplatense quedará eliminado por tratarse de series al mejor de tres partidos.

El conjunto sanjuanino, equipo con mayor presencia en la historia de la primera división de vóley, sobresalió a lo largo del partido y quedó a un juego de pasar a semifinales. Si el elenco marplatense consigue la victoria, se disputará el tercer y último juego el domingo, pero si Obras vuelve a superar a los dirigidos por Gonzalo Borstelmann, estos terminarán su primera -e histórica- participación en la máxima categoría.

En un encuentro que ambos tuvieron filas completas (Juan Ignacio Macció, Quiroga y Conde volvieron en Once Unidos; Nielson en Obras), protagonizaron un buen partido desde el comienzo del primer set. El elenco sanjuanino mantuvo una luz de ventaja hacia el 16-13 con actividad de Medina (7 puntos en el parcial) y, aunque Once Unidos no se resignó, falló a la hora de cerrar sus chances de contra y no pudo torcer el rumbo del juego y fue 25-22 para el local.

Ante este resultado, no acusó el golpe Once Unidos y se ilusionó con el 9-6 que construyó en el segundo acto, pero Obras volvió rápidamente en juego principalmente con Núñez. El punto a punto que se instaló recién se quebró en un 18-14 coronado por Nielson y Obras no volvió a mirar atrás y selló un 25-22 para el 2-0 parcial.

A continuación, en lo que terminó siendo el último set del primer partido de esta llave, Obras pasó al frente 14-8 con buena labor de Bucciarelli y Medina, ambos de buen partido. No hubo mayores contratiempos para lo dirigidos por Santiago Paredes, que completaron su primer punto en la serie de cuartos con un 25-19 para el 3 a 0 final.