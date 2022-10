Liga Marplatense: se cerró la segunda ronda y se diagramaron los cruces de playoffs

RESULTADOS DE LA ÚLTIMA FECHA DE LA 'ZONA CAMPEONATO'

Kimberley 4 – Quilmes 1

General Urquiza 1 – Once Unidos 1

Círculo Deportivo 3 – Atlético Mar del Plata 2

Boca 1 – Deportivo Norte 3

Nación 2 – River 1

Independiente 4 – San José 0

Banfield 2 – San Lorenzo 1

Posiciones: 1) Deportivo Norte 28 puntos (CLASIFICADO); 2) Kimberley 27 (C); 3) Círculo Deportivo 26 (C); 4) Atlético Mar del Plata 22 (C); 5) Independiente 21 (C); 6) General Urquiza 18 puntos (C); 7) River, Banfield y Boca 15 (C); 9) San José, Nación y Quilmes 13 (C); 13) Once Unidos 12 y 14) San Lorenzo 11

De esta zona quedaron eliminados Once Unidos y San Lorenzo por ser los dos últimos.