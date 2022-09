Liga Marplatense: se comienzan a definir las zonas en el fútbol local

Este sábado se disputó la undécima fecha de la primera división, jornada que contó con 30 goles. Todos los resultados y las tablas de posiciones.

Este sábado se disputó de manera simultánea la undécima fecha del “Torneo Roberto Crespo” de la primera división de la Liga Marplatense de Fútbol, jornada que contó con 30 goles repartidos en la “Zona Campeonato” y en la “Zona Reválida”.

A lo largo y a lo ancho de Mar del Plata de disputaron trece partidos desde las 15.30 para agregarle condimento y comenzar a definir las zonas del fútbol local. Con respecto a la “Zona Campeonato”, Deportivo Norte continúa en lo más alto de la tabla a pesar de que este sábado empató como visitante por 1 a 1 ante Nación.

Este resultado no lo supieron aprovechar sus inmediatos perseguidores ya que Kimberley no pasó del empate 1 a 1 ante Once Unidos, el último de la tabla, mientras que Independiente perdió como local por 2 a 0 ante Quilmes. Asimismo, los que pudieron meterse al pelotón de arriba fueron Círculo Deportivo y Atlético Mar del Plata tras superar por 3 a 1 a Banfield y por 1 a 0 a General Urquiza, respectivamente.

Además, por esta zona Boca goleó 3 a 0 a San Lorenzo y River y San José no se sacaron ventajas e igualaron sin goles.

RESULTADOS DE LA UNDÉCIMA FECHA DE LA 'ZONA CAMPEONATO' Atlético Mar del Plata 1 – General Urquiza 0

Banfield 1 – Círculo Deportivo 3

Kimberley 1 – Once Unidos 1

Boca 3 – San Lorenzo 0

Independiente 0 – Quilmes 2

River 0 – San José 0

Nación 1 – Deportivo Norte 1 Posiciones: 1) Deportivo Norte 22 puntos; 2) Kimberley 21; 3) Círculo Deportivo 20; 4) Atlético Mar del Plata 19; 5) Independiente 18; 6) General Urquiza 17 puntos; 7) River 15; 8) Boca 14; 9) San José y Quilmes 12; 11) San Lorenzo 11; 12) Banfield y Nación 9; 14) Once Unidos 8. Aclaración: los dos primeros clasifican a cuartos de final, del tercero al decimosegundo jugarán los octavos de final y los últimos dos quedan eliminados.

En la “Zona Reválida”, por su parte, el que continúa firme en la punta es Argentinos del Sud. El último campeón de la Liga Marplatense tuvo un mal comienzo de año pero con el correr de las fechas acomodó su rumbo y este sábado venció por la mínima a San Isidro, resultado que lo mantiene en soledad en lo más alto.

Los escoltas son Alvarado y Libertad, que siguen a 5 puntos del equipo de avenida Paso gracias a que en esta oportunidad vencieron como visitante por 2 a 1 a Racing y Peñarol, respectivamente. Más abajo, la lucha por el último puesto para clasificarse al reducido promete ser electrizante hasta el final ya que todo está muy peleado.

Hasta el momento en ese prestigioso cuarto puesto se encuentra Peñarol, aunque a tan solo dos puntos se encuentran Los Andes y Cadetes. Justamente éste último fue el que dio la nota ya que aplastó por 7 a 0 a Chapadmalal. Más abajo y aún con chances de clasificarse se encuentran la Academia.