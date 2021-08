Liga Nacional: Peñarol conoce rivales, formato y cronograma para el Súper 20

El 24 de septiembre comienza a picar la pelota en la máxima categoría del básquet. El “Milrayitas” jugará con Unión de Santa Fe, Argentino de Junín, Boca, Obras e Hispano.

(Foto: archivo / Rodrigo Valle / prensa Liga Nacional)

Tras la oficialización de la Asociación de Clubes, el inicio de la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquet será con la vuelta del Súper 20, que tendrá comienzo el próximo 24 de septiembre. Ante los cuatro grupos que se conformaron, Peñarol de Mar del Plata ya sabe que en primera ronda se medirá con Unión de Santa Fe, Argentino de Junín, Boca, Obras e Hispano Americano.

En lo que respecta a la forma de disputa y parte del fixture, se informó que los 20 clubes se dividirán en cuatro zonas -dos de la Conferencia Norte y dos de la Sur- de cinco equipos cada una y comenzarán jugando en dos sedes, los diez de la Norte en Córdoba y los diez de la Sur en Buenos Aires. Según mencionaron las autoridades, “la ubicación geográfica y la clasificación en la temporada anterior fueron los criterios elegidos para definir a los integrantes de cada una”.

El primer grupo de la Conferencia Sur está conformado por San Lorenzo, Ferro, Platense, Gimnasia de Comodoro y Peñarol, y en el otro, Boca, Obras, Unión (SF), Argentino de Junín e Hispano Americano de Río Gallegos. La primera parte del certamen se disputará del 24 al 30 de septiembre, y se medirán entre los de la misma Conferencia, aunque enfrentándose de forma cruzada. Serán cinco partidos en total para cada institución por lo que el Milrayitas se medirá con los cinco del otro grupo que tiene la Sur.

El primer partido que deberá disputar el elenco marplatense dirigido por Leandro Ramella será ante el recién ascendido Unión de Santa Fe, el 24 de septiembre, mientras que al día siguiente se enfrentará a Argentino de Junín. Luego, el 27 de septiembre se cruzará con Boca, equipo que se reforzó para pelear arriba en la temporada, por lo que al próximo día se cruzará con Obras Basket y cerrará esta primera fase contra Hispano Americano el 30 de septiembre. Cabe mencionar que hasta el momento no se especificaron los horarios de los partidos.

Por su parte, en la Conferencia Norte se dividirán de la siguiente forma: en una estarán Quimsa de Santiago, Olímpico de La Banda, Atenas e Instituto, ambos de Córdoba, y Riachuelo de La Rioja, el debutante en la categoría. Y en la otra intervendrán Regatas, San Martín y Comunicaciones –todos de Corrientes-, La Unión de Formosa y Oberá TC de Misiones.

Luego, en sedes regionales a designar, del 10 al 16 de octubre, cada equipo se medirá con los de la misma zona. De esa forma, completarán los nueve partidos que determinarán los clasificados para el Final 8, que se disputará en una sola sede, del 28 al 30 de octubre.

Cabe mencionar que a la próxima fase, el famoso Súper 8, avanzarán los dos primeros de cada una de las cuatro zonas y se dividirán los cuatro primeros por un lado y los cuatro segundos por el otro. Habrá sorteo para definir los duelos de cuartos de final, con la única salvedad de que no podrán enfrentarse equipos que compartieron la misma zona.

En lo que respecta a la instancia de playoffs, la misma será a partido único para definir a los cuatro semifinalistas y posteriormente con el mismo formato se disputarán las semifinales para conocer a los dos finalistas y al posterior campeón. En la temporada anterior el ganador fue Quimsa (como en 2018) y ahora, nuevamente, como el año pasado, el que grite campeón clasificará a la Liga Sudamericana.

Una vez finalizado el Súper 20, comenzará la etapa regular de la Liga Nacional, que tendrá el primer duelo el 4 de noviembre, con un formato distinto a del Súper 20 y a la última temporada ya que volverán las giras y la localía de cada equipo, como sucedió antes de la pandemia, por lo que Peñarol volverá a ser local en el Estadio Islas Malvinas.

Con respecto al plantel que conformó hasta el momento Peñarol a falta de casi un mes de que comience a picar la pelota, el entrenador continúa siendo Leandro Ramella, mientras que cerraron las contrataciones del alero ex Quilmes y Unión de Formosa Federico Pajaro Marín, el escolta Carlos Buemo (ex Hispano Americano), el base ex Quilmes y Boca Bruno Sansimoni y el ala-pivote estadounidense nacionalizado argentino Phillip Lockett con experiencia en la categoría, tras disputarla con la camiseta de Obras Basket y Platense.

A su vez, los jugadores juveniles del club que continúan de la temporada anterior hasta el momento son el base Joaquín Valinotti, el alero Tomás Monacchi, el escolta Lucas Gorosterrazú, el base Thiago Dasso y el pivote Nicolás Franco. Todos ellos sumaron buenos y varios minutos en diferentes equipos de la Liga Argentina de básquet, certamen en el que quien logró ascender fue Unión de Santa Fe, en tanto que Quilmes quedó en las puertas.

Cabe recordar que el experimentado Pablo Espinoza no jugará en Peñarol de Mar del Plata en la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquet, tal y como se había oficializado a principios de julio.

El ala pivote de 34 años era una de las principales fichas para la temporada para el Milrayitas y la que más expectativas generaba, pero desde el club informaron mediante un escueto comunicado que no será parte del plantel. “Pablo Espinoza no jugará en Peñarol debido a un cambio de planes en el armado del plantel. Ambas partes llegaron a un acuerdo para que su incorporación no se realizara”, informó el propio club marplatense en sus redes sociales.