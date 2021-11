Liga Nacional: tras la gira, Peñarol vuelve a competir en Mar del Plata

El “Milrayitas” se mide desde las 21 ante Hispano Americano en el Polideportivo Islas Malvinas en la continuidad de la máxima categoría del básquet argentino.

(Foto: Leandro Gómez / prensa Instituto)

Tras la gira por Córdoba y La Rioja, Peñarol regresa a Mar del Plata y este miércoles desde las 21 recibe a Hispano Americano de Río Gallegos en el Polideportivo Islas Malvinas en la continuidad de la etapa regular de la Liga Nacional de básquet.

El elenco marplatense no tuvo los mejores resultados en su primera gira de la temporada ya que regresó con dos derrotas y un triunfo pero, a pesar de estos números, dejó buenas sensaciones. Es que ante Instituto, equipo del momento y campeón del Súper 20, estuvo cerca de dar el golpe, mientras que ante un experimentado Riachuelo le costó el comienzo y cuando retomó en el marcador ya era demasiado tarde.

Ante esto, Peñarol (récord 1-3) dejó una mejor imagen después de lo que fue el pálido debut de la temporada como local ante Oberá. Es por eso que este miércoles querrá mostrar otra cara ante sus hinchas contra un rival que cosecha el mismo récord pero que sus primeros tres encuentros los jugó en condición de local.

El conjunto de Río de Gallegos viene de caer ante San Martín de Corrientes (60-74), ante Riachuelo (77-84), se recuperó contra Platense (92-89) y en su último partido y primero como visitante, volvió a perder, esta vez ante Argentino de Junín por un contundente 74-55.

Este encuentro será el primero de una seguidilla de cuatro consecutivos en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata para Peñarol: luego de enfrentar a Hispano, el viernes desde las 21 se medirá con La Unión de Formosa. Luego tendrá un breve descanso y volverá a jugar el 1 de diciembre ante Ferro y el 6 de diciembre se medirá ante Regatas de Corrientes.

Los y las hinchas que quieran hacerse presentes este miércoles en la cancha, podrán adquirir sus entradas de 11 a 14 y de 16 a 20 en la sede de Garay y Santiago del Estero, mientras que a partir de las 19.30 se abrirán las boleterías del Polideportivo, entradas que tendrán solamente los precios para no socios.

Los precios son los siguientes: la popular para socios es de $550 y no socios $700; para la lateral para socios es de $700 y no socios $850; mientras que el sector corralito vale $800 para socios y $1.000 para no socios, y la rebatible tiene un valor de $1.000 para socios y para los no socios cuesta $1.200.