Lionel Scaloni: “Normalmente, el Mundial lo gana un equipo inteligente”

El entrenador de la Selección Argentina brindó una conferencia de prensa en la previa al amistoso de este miércoles y de la cita mundialista.

(Foto: prensa Selección Argentina)

A tan solo una semana del debut del Mundial de Qatar 2022, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa y dio detalles acerca de los 26 jugadores que convocó, de las bajas que tuvo para la cita mundialista, de la importancia del primer partido, y dejó en claro qué características debe tener un equipo para consagrarse campeón: “Normalmente un Mundial lo gana un equipo inteligente”, sostuvo.

Este miércoles desde las 12.30, horario de Argentina, la Albiceleste disputará un encuentro amistoso ante Emiratos Árabes, seleccionado dirigido por el argentino Rodolfo Vasco Arruabarrena y que estuvo a las puertas de clasificarse al Mundial. Será la última prueba que tendrá el elenco nacional antes del debut mundialista ante Arabia Saudita el próximo martes desde las 7 de la mañana.

Con respecto al encuentro amistoso, Lionel Scaloni, detalló: “Hasta anoche no teníamos el plantel completo. Ahora en el entrenamiento vamos a decidir quién juega mañana. Debe ser un equipo de garantías físicas, no tomaremos ningún riesgo, no vale la pena”.

En cuanto a la lista de 26 jugadores que representarán al país en Qatar, el DT Albiceleste aclaró: “La lista la conformamos pensando en lo mejor del equipo como siempre, y era lógico que en una Selección como Argentina se queden afuera buenos jugadores. Llevamos nueve defensores por algunas situaciones físicas que pueden llegar a afectarnos durante el Mundial”.

Ante la consulta sobre qué características debe tener una selección para alzarse con el trofeo más deseado y difícil de todo el mundo, Scaloni fue claro: “Normalmente el Mundial lo gana un equipo inteligente. Raramente gana un equipo que avasalla y está en campo contrario, lo hemos visto y nos tenemos que adaptar a eso, la inteligencia forma parte del fútbol y hay que ser cauto“.

Una de las grandes bajas para este Mundial es Giovani Lo Celso, volante que fue pieza importante para alzarse con la Copa América que abrió el camino para terminar con la larga sequía de títulos para el seleccionado nacional. “A nivel futbolístico, no tenemos un jugador similar en el equipo. Zurdo, nos cubría bien ese sector de la cancha. Pero cuando no estuvo, otros cumplieron. Dependerá del partido de saber quién lo puede reemplazar” dijo el entrenador.

Con respecto al posible reemplazante, continuó: “Cuando jugó Papu (Gómez), Mac Allister, jugaron bien los dos. Incluso Palacios o cuando le tocó a Enzo (Fernández) o los minutos que le tocó o Leandro (Paredes) como interior izquierdo. Tenemos muchas opciones. Hoy, sólo pensamos en el partido de mañana y tenemos una idea de cómo jugaremos el partido ante Arabia. Una idea es esa jugar con Papu“, sintetizó Lionel Scaloni sobre los que pueden entrar en el once inicial en lugar del ex mediocampista de Rosario Central.

Después del encuentro amistoso en Abu Dhabi, el seleccionado argentino viajará hasta Doha, Qatar para enfocarse de lleno en el debut mundialista ante Arabia Saudita el próximo martes desde las 7 de la mañana por el Grupo C. Después de este choque, Argentina se medirá el sábado 26 de noviembre ante México a partir de las 16, y cierra la primera ronda ante Polonia, el miércoles 30 de noviembre desde las 16. Cabe mencionar que los dos primeros de cada grupo avanzan a los octavos de final.