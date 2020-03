Los Juegos Olímpicos de Tokio tienen fecha de inicio para 2021

(Foto: EFE)

Luego de la postergación sin precedentes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por la pandemia del coronavirus, el Comité Olímpico Internacional (COI) se reunió este lunes por conferencia telefónica con otros organizadores del evento y confirmaron que se celebrará del 23 de julio al 8 de agosto del 2021.

Además del COI, estuvieron presentes para acordar las fechas el Comité Paralímpico Internacional (IPC), el Comité Organizador Tokio 2020, el Gobierno Metropolitano de Tokio y el Gobierno de Japón. También acordaron nuevas fechas para los Juegos Paralímpicos, que se celebrarán del 24 de agosto al 5 de septiembre de 2021.

Seis días después de haber dado la información de la postergación, el comunicado del COI expresó las decisiones del caso que se adoptaron sobre la base de tres consideraciones principales: para proteger la salud de los atletas y de todos los involucrados, y para apoyar la contención del virus Covid-19, para salvaguardar los intereses de los atletas y del deporte olímpico, y por último, el calendario deportivo internacional global.

Asimismo, se ha confirmado que todos los atletas ya clasificados y las plazas ya asignadas para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se mantendrán sin cambios. Esto es resultado del hecho de que estos Juegos Olímpicos de Tokio, de acuerdo con Japón, seguirán siendo los Juegos de la XXXII Olimpiada.

IOC, IPC, Tokyo 2020 Organising Committee and Tokyo Metropolitan Government announce new dates for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa

— Olympics (@Olympics) March 30, 2020