Los marplatenses Martínez y Buendía, presentes en la jornada de la Premier League

El arquero tuvo su debut en la temporada frente al Brighton tras una grave lesión del arquero titular, mientras que el volante ofensivo fue de la partida en una dura derrota ante Southampton.

Martínez achicó pero no logró evitar la derrota (Foto: prensa Brighton And Have)

El marplatense Emiliano Martínez debutó esta temporada en la Premier League en la derrota del Arsenal en el último minuto por 2 a 1 ante Brighton And Have, mientras que el volante Emiliano Buendía fue titular en el partido que su equipo, Norwich City, perdió ante el Southampton por 3 a 0. Ambos cotejos, correspondientes a la fecha 30 de la liga inglesa.

A pesar de sumar buena cantidad de minutos, no fue de las mejores jornadas para los marplatenses. El arquero Martínez ingresó desde el banco a los 39´tras una grave lesión del arquero titular, el alemán Bern Leno. El exIndependiente se mostró seguro en buena parte del encuentro pero en dos acciones rápidas y con buenas combinaciones de los delanteros, el Brighton logró dar vuelta un partido que se le hacía cuesta arriba.

Los tantos llegaron a los 75´y 94´, en la última pelota de la tarde inglesa. El primero fue tras un córner corto que encontró a la defensa Gunners sin reacción y aprovechó en el área chica Dunk para empujarla y poner el empate. Luego, en la última acción, una buena jugada colectiva del Brighton dejó mano a mano al delantero francés Neal Maupay que definió por encima del cuerpo de Martínez, que achicó pero no pudo evitar la remontada de Las Gaviotas.

El Arsenal inglés dirigido por Mikel Arteta no encuentra el rumbo y con este resultado adverso, sigue en la novena posición de la tabla, con 40 puntos y, hasta la fecha se encuentra fuera de toda clasificación a copas internacionales. En la siguiente fecha, los Gunners visitarán el jueves al Southampton desde las 14, horario argentino.

Por su parte y con otro objetivo en vista, el Norwich City, equipo en el que se encuentra el volante ofensivo marplatense, Emiliano Buendía, fue goleado este viernes por 3 a 0 en condición de local ante Southampton. El exGetafe no tuvo una buena tarde y salió reemplazado a los 79´en un equipo que no logra levantar cabeza.

Norwich se encuentra en el fondo de la tabla con 21 puntos, a seis unidades del Aston Villa y siete del Bournemouth, equipos que hasta la fecha, descenderían a la Championship. El próximo encuentro de Los Canarios será el miércoles cuando reciba en la fecha 31 al Everton desde las 14 (hora Argentina).