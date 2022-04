Luca Vildoza tuvo sus históricos primeros minutos en la NBA

(Foto: @SC_ESPN)

El marplatense Luca Vildoza hizo historia este viernes al debutar en la NBA -y en los playoffs- de la mano de los Milwaukee Bucks que se impusieron 111 a 81 ante Chicago Bulls en los cuartos de final de la Conferencia Este, resultado que puso la serie a su favor por 2 a 1.

A 16 días del anuncio y de la firma del contrato con el equipo estadounidense, este viernes finalmente Vildoza hizo su debut en la mejor liga de básquet del mundo y se convirtió así en el segundo marplatense -el anterior había sido Patricio Garino- y decimosexto argentino en disputar la NBA.

El base marplatense de 26 años estuvo 8.02 minutos en cancha, y sumó un triple y tres asistencias en el encuentro que le permitió a los Bucks imponerse con claridad por 111 a 81 y quedar 2 a 1 arriba en la serie, que tendrá su cuarto choque este domingo.

Si bien, ante la dura competencia interna que tiene Vildoza dentro del plantel del último campeón y su reciente llegada, no estaba previsto que el entrenador Mike Budenholzer lo tuviera en cuenta. Sin embargo, ante la lesión abdominal del base titular George Hill y al tener el resultado prácticamente definido para los Bucks, el entrenador le dio lugar a los suplentes y allí fue cuando el marplatense pudo empezar a demostrar un poco de su juego que lo llevó a ser figura de Quilmes y el Baskonia.

LUCA!!

Luca gets his first bucket as Buck. pic.twitter.com/1ZQgMvcJM7

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 23, 2022