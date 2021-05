Luca Vildoza y una carrera con tropiezos que lo ayudaron a triunfar y llegar a la NBA

Luego de confirmarse su traspaso a los New York Knicks, un repaso por la carrera del base marplatense, figura de Quilmes, Baskonia y la Selección Argentina.

(Foto: archivo / Qué digital)

Los libros de historia contarán que, tras fichar para New York Knicks, Luca Vildoza será el segundo marplatense y decimoquinto argentino en jugar en la NBA. Pero, sin dudas, su carrera para llegar a ese soñado objetivo comenzó con tropiezos que lo fortalecieron y ayudaron a levantarse para posteriormente emigrar, estar en las páginas doradas del Baskonia de España y colgarse la medalla de plata de un Mundial de básquet.

Su corta pero agitada carrera contó en sus inicios con un descenso en su primera temporada como jugador profesional, un ascenso al año siguiente y cuatro años de consolidación en la Liga Nacional, todo con la camiseta de Quilmes, el club marplatense que lo vio crecer. Luego llegó el turno del Baskonia y la Selección Argentina en donde fue gran protagonista, tanto de un agónico campeonato con el equipo vasco como de un subcampeonato con la Albiceleste en un Mundial.

La primera temporada de Luca Vildoza fue en la 2011/12, allí donde solamente disputó un puñado de minutos y tuvo un traspié, ya que Quilmes descendió al antiguo TNA. En total fueron 15 partidos en los que estuvo en el rectángulo de juego y promedió 1.3 puntos en casi 5 minutos.

Esa caída de categoría lo hizo crecer y consolidarse con el puesto de base de un Quilmes que solo necesitó una temporada para volver a la máxima categoría. En esa temporada, la 2012/13, Luca Vildoza ya se codeaba con los grandes jugadores y fue pieza importante a lo largo de la campaña en la cual promedió 8 puntos, 1,3 asistencias, 2,1 rebotes y 1,3 robos en casi 20 minutos de juego en los 38 partidos que estuvo en cancha.

Luego de su primer gran logro como lo fue el ascenso, fueron cuatro temporadas consecutivas en la máxima categoría del básquet argentino, siempre con la camiseta del Cervecero. Claro que su mejor desempeño se dio en su despedida, en la temporada 2016/17, certamen en el que Quilmes llegó a la final de la Conferencia Sur pero cayó ante San Lorenzo luego de tres juegos. El dato curioso es que justamente en esa serie, el otro que estuvo pero del bando del Ciclón fue Gabriel Deck, jugador santiagueño que actualmente se desempeña en los Oklahoma Thunder, el anteúltimo argentino en llegar a la NBA.

Durante la campaña 16/17, el flamante jugador de la NBA promedió 17,1 puntos, 4 asistencias, 4,1 rebotes y 1,7 robos en 32 minutos, en un total de 67 partidos. Luego de disputar su último encuentro con la casaca del equipo de Luro y Guido, las lágrimas del marplatense en el estadio Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata no tardaron en llegar, como tampoco los grandes rendimientos en el básquet europeo y en la Selección Argentina.

El siguiente paso fue España, destino al que emigró para disputar la poderosa Liga ACB con la camiseta del Baskonia. Allí fue ganándose un lugar como titular indiscutido hasta que en la temporada 2019/20, -atípica por la pandemia y por el formato de “burbujas” realizado en la ciudad de Valencia- los flashes de las cámaras fueron a él. Lo que sucedió fue que el base marplatense se puso “el equipo al hombro” y con un doble sobre la chicharra en la final ante Barcelona, el equipo vasco pudo volver a gritar campeón después de 10 años. Con el “detalle” de que fue el jugador más valioso de la final (MVP).

Luego de esa eufórica definición, llegó el merecido descanso y las diferentes propuestas no tardaron en llegar, pero Vildoza junto a su representante decidieron continuar en el Baskonia por una temporada más. Pero finalmente no llegó a terminarla y este miércoles se oficializó su llegada a los New York Knicks de la NBA.

En esta última temporada en Baskonia fue uno de los jugadores determinantes del equipo vasco y acumuló 27 partidos en la etapa regular de la ACB con un promedio de 10,9 puntos (49,1% en dobles y 35.5% en triples), 1,7 rebotes, 3,7 asistencias en 23 minutos y medio de juego. Además, en robos, el marplatense es el líder de toda la liga con un promedio de 1,6 por encuentro. En total, Vildoza jugó con la camiseta del Azulgrana un total de 228 partidos oficiales entre la Liga ACB y la Euroliga.

En lo que respecta a la Selección Argentina, su principal logro fue la medalla de plata que logró en el Mundial de China 2019. Allí fue uno de los bases (también estaban Facundo Campazzo y Nicolás Laprovittola) en el equipo que dirigió Sergio Oveja Hernández y, en ocho juegos en la máxima competición, promedió 5,8 puntos, 2,1 asistencias y 1,5 rebotes y 16.5 minutos en el rectángulo de juego.

Además y con anterioridad, en la Albiceleste se había consagrado campeón de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y se colgó la medalla dorada para clasificarse al Mundial junto a otro marplatense exNBA como Patricio Garino.

El próximo objetivo de Luca Vildoza en la Selección Argentina de básquet será el integrar la delegación que viajará a Tokio para disputar el próximo Juego Olímpico. Tras el sorteo, el equipo argentino sabe que integra el Grupo C junto a España, selección que fue el verdugo en el Mundial 2019, el local Japón y un equipo más a definir entre Lituania, Corea del Sur, México, Polonia, Eslovenia y Angola.