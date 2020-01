Mar del Plata, sin torneo de verano y a la espera de amistosos

No hubo acuerdo con la empresa Torneos y desde el Municipio tratan de cerrar al menos algún partido amistoso en la ciudad.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Con la confirmación de que la empresa Torneos concretó diferentes partidos en la provincia de San Juan, Mar del Plata quedó relegada del tradicional torneo de fútbol de verano, competencia que se realizaba desde hace 51 años en la temporada estival.

A fines del año 2019, el flamante presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder), Andrés Maccio, había asegurado a Qué digital que estaban esperando la confirmación de la empresa Torneos para disputar el torneo de verano, aunque finalmente no hubo acuerdo.

Ahora, desde el Municipio están a la espera de que se concrete algún partido amistoso en el José María Minella, aunque los tiempos sean cortos ya que el receso de la Superliga es más breve y el 17 de enero el Mundialista recibirá al equipo de rugby argentino, Los Jaguares, que se enfrentará al equipo de Georgia en un partido amistoso.

Uno de los más afectados en que no se juegue el histórico torneo en la ciudad balnearia es la Liga Marplatense de Fútbol ya que cobra un porcentaje de la recaudación de entrada. Ellos vislumbraban durante el año que no se iba a disputar. A pesar de los contactos y las negociaciones, no hubo acuerdo y Mar del Plata se queda sin el torneo característico de verano.

Desde el bloque del Frente de Todos, habían elevado un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante en el que proponían conformar una comisión para trabajar en garantizar la continuidad del clásico torneo de verano en Mar del Plata. A su vez, el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, nunca se refirió directamente al tema pero en su momento aclaró que hubo negociaciones con la empresa Torneos.