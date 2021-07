Marcos Mata, del básquet de Japón a la Liga de Uruguay

Tras una temporada por el ascenso asiático, el alero marplatense de 34 años defenderá la camiseta de Aguada.

(Foto: prensa Saga Ballooners)

El experimentado y multicampeón marplatense Marcos Mata jugará la próxima temporada en la Liga de Uruguay de Básquet, más precisamente en el club Aguada, después de lo que fue su experiencia en la segunda división del básquet de Japón.

El alero de 34 años tuvo su paso por el básquet asiático después de defender por nueve meses al club japonés Saga Ballooners. Aunque tenía ofertas de la Liga Nacional de Básquet (LNB), finalmente eligió seguir su camino en el certamen uruguayo.

Marcos Mata pasó a Aguada, equipo que cada campeonato es siempre protagonista y que aspira a estar año a estar en los primeros puestos de la tabla. Aguada, institución uruguaya que en febrero cumplirá 100 años de historia, además de salir diez veces campeón en la máxima categoría de su país, también confirmó la contratación de Mathías Calfani, ala pívot que supo ser campeón junto al marplatense de la Liga Nacional con San Lorenzo.

El ex campeón con Peñarol de Mar del Plata tendrá al juninense Adrián Capelli como entrenador y será compañero de Federico Bavosi, Leandro García Morales (ex Instituto de Córdoba), Sebastián Izaguirre y Federico Pereiras. Otra de las grandes novedades de Aguada es que, según informó la agencia Télam, podría sumar en las próximas horas al base santiagueño Nicolás Penka Aguirre, quien no seguiría vinculado a San Lorenzo de Almagro.