Marplatenses se ponen a punto para la vuelta de la Premier League

La vuelta de la Premier League es un hecho luego de que autoridades inglesas decidieron que el fútbol reanude sus actividades el próximo 17 de junio. Para llegar de la mejor manera a la vuelta a las canchas luego de un parate de tres meses, los equipos volvieron a los entrenamientos y los marplatenses Emiliano Martínez, arquero que pertenece al Arsenal, y Emiliano Buendía, jugador del Norwich, tuvieron contacto con la pelota, cada uno en sus respectivas canchas y con diferentes métodos.

Los Gunners disputaron un amistoso frente al Charlton, equipo que milita en la segunda división inglesa, con particularidades. Fue goleada por 6 a 0 para un Arsenal que hizo de local en un estadio que tuvo sus puertas cerradas, medida lógica para frenar el avance del coronavirus en la región. El arquero Emiliano Martínez tuvo minutos en el segundo tiempo cuando reemplazó al arquero alemán, Bern Leno.

A su vez, este partido preparatorio no contó con un árbitro oficial ya que aún ningún colegiado se realizó el test para detectar coronavirus, factor indispensable para la vuelta al fútbol. Por eso mismo, los encargados de impartir justicia fueron miembros del cuerpo técnico de ambos equipos.

También este sábado, el plantel del Norwich City entrenó en su estadio, Carrow Road y el que volvió a tener contacto con la pelota fue el marplatense Emiliano Buendía. Primero, los jugadores realizaron ejercicios con pelota y luego el técnico Daniel Farke dividió al plantel en dos equipos para disputar un partido preparatorio.

Una de las mejores jugadas fue protagonizada por el delantero marplatense, que en el borde del área rival luchó hasta recuperar la pelota, eludió a dos rivales, y con un remate cruzado y rasante, anotó uno de los mejores tantos de la práctica.

