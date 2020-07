Martínez festejó en el duelo de marplatenses en la Premier League

En la Fecha 32 de la liga inglesa, el Arsenal, con Emiliano Martínez en el arco, goleó por 4 a 0 al Norwich City, equipo en el que milita Emiliano Buendía.

(Foto: twitter Emiliano Martínez)

Después de un fin de semana en el cual ocho equipos ingleses disputaron los cuartos de final de la FA Cup, los marplatenses Emiliano Buendía y Emiliano Martínez se enfrentaron entre sí este miércoles por la Fecha 32 de la Premier League en el estadio Emirates Stadium. Allí, el duelo de marplatenses se lo quedó el Arsenal con su goleada al Norwich City por 4 a 0, y se ilusiona con llegar a un puesto de clasificación para las copas europeas.

Tanto Martínez en el Arsenal como Buendía en el Norwich fueron titulares. En el comienzo de juego, los Gunners se hicieron con la posición de balón pero sin profundidad ni claridad a la hora del desequilibrio. Hasta que llegó un error a los 32´del primer tiempo del arquero de Los Canarios, el holandés Tim Krul, cuándo tardó en despejar un balón y el delantero Aubameyang lo presionó, le quitó la pelota y sin obstáculos, abrió el marcador.

Luego, el Arsenal se soltó más y llegó al segundo tanto del encuentro a los 37´en los pies del suizo Xhaka tras una buena jugada colectiva y en el que participó la mayoría de los jugadores del equipo londinense. Con el resultado más holgado, el Norwich modificó el pensamiento que tenía desde el comienzo del partido y tuvo que salir a buscar el tanto del descuento.

Es por eso que el técnico, Daniel Farke, realizó tres modificaciones en el entretiempo, y uno de ellos fue la salida de Emiliano Buendía. Cabe recordar que después de lo que fue el parate deportivo a raíz del coronavirus, la FIFA oficializó que cada equipo puede hacer cinco modificaciones durante el partido.

Por su parte, Emiliano Martínez no tuvo mucho trabajo por el austero planteo de Los Canarios. Pero antes de finalizar el primer tiempo, el arquero marplatense se tuvo que arrojar sobre su palo izquierdo cuando la pelota se colaba en el ángulo superior luego de un lanzamiento de falta directo.

A los 67´, otro grave error defensivo del Norwich causó el tercer tanto de la tarde. Esta vez, el delantero Drmić estaba en posición defensiva y obsequió la pelota a Aubameyang tras un pase peligroso en las puertas del área grande. Con toda su calidad, el gabonés anotó su segundo tanto personal y el 3 a 0 con una buena definición. Luego, para decorar el resultado, a los 80´, el portugués Cédric remató desde afuera del área y estampó el 4 a 0 definitivo.

Con esta goleada, el Arsenal se posiciona en el séptimo puesto de la Premier League con 46 puntos y sueña con la clasificación a una copa internacional, aunque su inmediato perseguidor, Tottenham, tiene un punto menos y aún le falta disputar su partido de la Fecha 32. Por su parte, el Norwich está complicado ya que se encuentra en el fondo de la tabla con 21 unidades, y aunque matemáticamente tiene posibilidades de salvarse del descenso, sólo un milagro podría salvarlo de disputar la próxima temporada la Championship, segunda división del fútbol inglés.

Tanto el Arsenal como el Norwich juegan el próximo sábado la Fecha 33 de la liga inglesa. El equipo de Emiliano Buendía abre la jornada a partir de las 8.30, horario argentino, al recibir al Brighton And Have, equipo del argentino ex Boca Juniors, Alexis Mac Allister. Por su parte, el Arsenal visita al Wolverhampton a partir de las 13.30, también horario argentino.