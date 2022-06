Matías De Andrade logró la medalla plateada en el Mundial de Paranatación

El nadador marplatense terminó en el segundo lugar en los 100 metros espalda categoría S6 con un registro de 1’17.59”.

Matías De Andrade muestra la medalla plateada junto a su entrenador Ezequiel Valdez (Foto: prensa Once Unidos)

Pasan las competencias internacionales y el nadador marplatense Matías De Andrade continúa en los primeros puestos de la elite del deporte. En esta oportunidad, el atleta del club Once Unidos se quedó con un segundo puesto y la medalla plateada en los 100 metros espalda categoría S6 en el Mundial de Paranatación 2022 desarrollado en Madeira, Portugal.

Matías De Andrade junto a otros 18 nadadores argentinos viajaron a Europa, más precisamente a Portugal, para representar al país y este domingo en el primer día de competencia los atletas ya obtuvieron preseas. Junto al marplatense, en la primera jornada con acción en el mundial también el neuquino Iñaki Basiloff se quedó con la medalla plateada en los 200 metros medley SM7 tras llegar con un tiempo de 2:32:10.

En el caso del nadador marplatense de 29 años mejoró lo conseguido en el mundial del 2019 e igualó la histórica medalla plateada obtenida el año pasado en los Juegos Paralímpicos 2021 de Tokio. Al igual que en el continente asiático, De Andade terminó en el segundo puesto con un registro de 1’17.59”, muy cerca del croata Dino Sinovcic (1’16.83”) y por delante del italiano Antonio Fantin (1:19.86).

“Sabíamos que una medalla íbamos a sacar en este mundial, aunque obviamente queríamos el título de campeón del mundo pero no se pudo. Aún así estoy muy conforme porque sentí que dejé todo en la carrera, sentí que no me quedó nada para dar y me siento satisfecho conmigo mismo”, expresó el nadador marplatense mediante un video difundido por el club Once Unidos.

De cara a lo que viene, en el último día del Mundial -el próximo sábado- De Andade competirá en los 50 metros mariposa.

Después de esta competencia, los grandes objetivos que tendrá por delante serán los Juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile 2023 y el Mundial también del próximo año, ya que estos dos certámenes internacionales otorgan la clasificación para los Juegos Paralímpicos de París 2024.