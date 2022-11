Medio Maratón: denuncian discriminación contra personas con discapacidad

Un corredor amateur formalizó una presentación ante el Inadi contra la empresa organizadora y el Municipio. La atleta Florencia Borelli también lanzó cuestionamientos.

(Foto: Qué digital)

Un corredor amateur denunció discriminación por parte de la empresa coorganizadora Sportsfacilities y el Municipio a raíz de la gran diferencia en los premios entregados para las personas con discapacidad en el Medio Maratón de Mar del Plata realizado este domingo.

Según confirmaron fuentes oficiales a Qué digital, la denuncia se llevó a cabo en la sede central del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) por parte de una persona de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que la misma se tramitará en esa delegación.

Además, al enterarse de esta situación, Maximiliano, el corredor amateur denunciante, había realizado una petición que fue publicada dos semanas atrás en la plataforma Change.org y que hasta este lunes por la tarde ya había juntado casi 17 mil firmas. En ella, describe la forma en la que se enteró de la enorme diferencia de dinero que había para los atletas que se subían al podio en las carreras de 21 kilómetros tanto en la rama femenina como masculina con los que terminaban en los tres primeros puestos entre las personas con discapacidad.

“Un amigo que corre con silla de ruedas me comentó sobre la terrible discriminación que está cometiendo el grupo que organiza el Medio Maratón en Mar del Plata, que otorga premios muchísimo más bajos para atletas con discapacidad que para aquellos que corren en la categoría convencional”, comenzó la petición.

Según se encuentra especificado en la página oficial del evento deportivo, los premios generales para los que llegaron al podio de los 21 kilómetros eran de $50.000 para los primeros, $40.000 para los segundos y $30.000 para los terceros, mientras que para las personas con discapacidad -corredores en sillas de rueda, no videntes y atletismo asistido- que completaban la misma distancia fueron $15.000 para el primero, $10.000 para el segundo y $5.000 para el tercero.

“¿Acaso los atletas con discapacidad corren menor distancia? ¿Se cansan menos? ¿Entrenan menos? Nada lo justifica. Me indigna porque es tremendamente injusto. Simple y llanamente discriminación“, expresó el denunciante y agregó: “En otras carreras otorgan el mismo premio para ambas categorías. Como debería ser. Y me puse a investigar: el año pasado en esta misma carrera se premió igual a ambas categorías con $30.000 para cada 1er puesto. ¿Por qué ahora no? Señores organizadores den explicaciones y modifíquenlo”.

PARA LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ES “INCOMPRENSIBLE”

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, a través del defensor Guido Lorenzino, se expresó al respecto luego de que la diferencia trascendiera.

“Es indignante que hoy se sigan registrando este tipo de episodios, sobre todo cuando se habla de inclusión. El municipio y la empresa organizadora del evento deben hacerse cargo del daño y discriminación que sufrieron las personas con discapacidad y sus familias”, manifestó Lorenzino en un comunicado.

Además, desde el organismo aseguraron que más allá de la presentación ante el Inadi, también ingresaron denuncias al respecto en la Defensoría.

“No existe justificación alguna para que en la misma distancia una categoría gane menos que cualquier otra. Eso es claramente un acto de discriminación, y es incomprensible que el Estado sea parte de esto. Es necesario que se remedie con urgencia esta situación”, puntualizó Lorenzino.