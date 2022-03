Muñoz Larreta, el primer surfista en ganar con 15 años una fecha del Tour Argentino

El joven marplatense fue el mejor entre los hombres en la tercera jornada del torneo nacional. Entre las damas, Ornella Pellizzari volvió a ganar.

Joaquín Muñoz Larreta (Foto: Juan Mariano Antuñez)

Durante el domingo y lunes en el balneario Honu Beach de las playas del Faro Norte de Mar del Plata se desarrolló la tercera fecha del torneo nacional de surf denominado Tour Argentino, en la cual la gran novedad pasó con el joven Joaquín Muñoz Larreta ya que se convirtió en el primer competidor en ganar un certamen con 15 años. Entre las damas, la once veces campeona argentina, Ornella Pellizzari, se subió nuevamente a lo más alto del podio.

La tercera parada de la temporada 2022 del torneo nacional contó con un gran estado del tiempo durante los dos días de competencia, pero quien mejor los supo aprovechar fue el juvenil Joaquín Muñoz Larreta, quien se llevó todos los flashes al convertirse en el surfista más joven en la historia de la categoría Open en obtener el primer puesto.

Es así que Muñoz Larreta cerró una gran semana en lo personal ya que durante el fin de semana pasado había disputado también en Honu Beach el Sudamericano juvenil, en donde fue el gran ganador del Sub 16 masculino. Además, el joven surfista ya fue cuatro veces campeón argentino juvenil: en el 2017 y 2018 fue el mejor en el Sub 12, en el 2020 gritó campeón en la categoría Sub 14, y el año pasado hizo lo propio en la Sub 16.

Detrás del joven Muñoz Larreta, el segundo puesto de la tercera jornada del Tour Argentino fue para Francisco Ruggiero, mientras que en semifinales quedaron Julián Serres e Ignacio Ruggiero (quien salió cuarto en el Sub 18 del Sudamericano juvenil), y cerraron el podio masculino.

En lo que respecta a la rama femenina, la experimentada Ornella Pellizzari fue quien volvió a ganar la jornada, como sucedió en la segunda fecha en Miramar. En la final le ganó a Josefina Ané, mientras que terceras fueron Lucía Cosoleto y Coco Cianciarulo, marplatense que el fin de semana pasado compitió en el Sudamericano juvenil y se quedó con el primer puesto en el Sub 18 femenino.

Por su parte, Josefina Ané recibió una mención por haber surfeado la mejor ola del certamen.

Cabe recordar que la fecha inaugural de la temporada del Tour Argentino de Surf se desarrolló a comienzos de mes con el Corona Open Pro en Playa Luna Roja, en Chapadmalal, en donde los mejores de las jornadas fueron Vera Jarisz en damas y Franco Razdiunas en la rama masculina. En lo que respecta a la segunda jornada, Juan Cruz Ruggiero y la experimentada Pellizzari se adueñaron del “Hijos del Mar” en las playas de la zona norte de Miramar.

Luego de haberse disputado estas tres primeras fechas del certamen nacional de surf, ahora llegará el turno del “Rip Curl Pro” en Playa Grande de Mar del Plata y para finalizar la temporada, se llevará a cabo el clásico “Quiksilver Open La Paloma” en Los Lobos.