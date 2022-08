Natación: Buscaglia, Gauna y Ruggiero, a los Juegos Suramericanos 2022

Los tres nadadores marplatense del Club Once Unidos disputarán en Paraguay el certamen internacional entre el 2 y el 5 de octubre.

(Foto: archivo / Ricardo Espinosa)

La Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (Cadda) dio a conocer la delegación de nadadores y nadadoras que representará al país en los XII Juegos Suramericanos 2022 a desarrollarse en Asunción, Paraguay, del 1 al 15 de octubre, con la presencia de tres atletas marplatenses: Guido Buscaglia, Lucía Gauna y María Guillermina Ruggiero.

En total son 25 los atletas argentinos los que disputarán el certamen internacional en natación, con once nadadoras y trece nadadores, de los cuales tres representan a Once Unidos y son entrenados por el también marplatense Federico Diez Andersen. En el marco de los Juegos Suramericanos, la natación tendrá lugar entre el 2 y el 5 de octubre en el Centro Acuático Nacional (CAN).

Si bien aún falta el criterio técnico, Ruggiero competería en los 50 y 100 metros libres y 50 y 100 metros mariposa, Gauna estaría en los 100 y 200 metros libres (ambas consiguieron sus marcas A en el Nacional Open), mientras que Buscaglia correría los 50 y 100 metros libres y 50 mariposa.

En la previa, Lucía Gauna llega de salir tres veces campeona en el último Nacional Open Absoluto disputado hace dos semanas en la pileta olímpica de Parque Roca, tanto en los 100, 200 y 400 metros libres, mientras que en la categoría junior también se colgó la medalla dorada en los 200 y 400 libres.

En lo que respecta a Guillermina Ruggiero, llega de terminar en el segundo puesto en el Nacional Open en cuatro distancias y modalidades, por lo que se colgó la medalla plateada en el Absoluto en los 50 y 100 metros libres y en los 50 y 100 metros mariposa.

Por su parte, el mundialista Guido Buscaglia también será parte de la delegación argentina. En ese mismo Nacional Open, se colgó la medalla dorada en los 50 y 100 metros libres, mientras que alcanzó un segundo puesto en los 100 metros estilo mariposa y un tercer lugar en los 50 metros mariposa.

En cuanto a la delegación argentina que competirá en los XII Juegos Suramericanos 2022 de Paraguay, en la rama femenina se encuentran Macarena Ceballos, Andrea Berrino, Florencia Perotti, Malena Santillán, Lucía Gauna, Agostina Hein, Guillermina Ruggiero, Martina Barbeito, Selene Alborzen, Mainque Mujica y Delfina Dini, mientras que entre los hombres estarán Joaquín González Piñero, Nicolás Deferrari, Martín Carrizo Yunges, Guido Buscaglia, Valentín Costantino, Gian Franco Turco, Gabriel Morelli, Roberto Strelkov, Agustín Hernández, Joaquín Moreno, Juan Ignacio Méndez, Federico Ludueña, Lucas Alba y Juan Bautista Carrocia.

En cuanto al cuerpo técnico, estará conformado por el jefe técnico Gustavo Roldán, los técnicos Aníbal Gaviglio y Adrián Tur y el jefe de equipo, Martín Cozza.

Cabe mencionar que a finales de marzo de este año, el nadador marplatense Ivo Cassini fue campeón argentino por quinta vez consecutiva y obtuvo la clasifición a los Juegos Suramericanos para representar al país en aguas abiertas, competencia en la que tendrá una distancia de 10 kilómetros.