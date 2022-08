Natación: seis campeones marplatenses en el primer día del Nacional Open

TODOS LOS GANADORES EN EL PRIMER DÍA DEL NACIONAL OPEN DE NATACIÓN -click para desplegar-

ABSOLUTO:

800m libre: Martina Urgüelles (Sierra Club) y Martín Carrizo Yunges (Banco Provincia).

200m combinado: Mainque Mujica (NSAGVB) y Nicolás Weigandt (DDLP)

100m libre: Lucía Gauna (Once Unidos) y Guido Buscaglia (Once Unidos)

100m pecho: Macarena Ceballos (NSAGVB) y Gabriel Morelli (Unión de Santa Fe)

50m espalda: Juana Ortíz (Once Unidos) y Federico Ludueña – Ulises Saravia (NSAGVB)

JUNIORS:

800 libre: Florencia De Feo (GESF) y Gian Franco Turco (CAUSF)

200m combinado: Selene Alborzen (QERC) y José Materano Martínez (NSAGVB)

100m libre: Guillermina Ruggiero (Once Unidos) y Nahuel Martín (Once Unidos)

100m pecho: Martina Barbeito (CSF) y Juan Carrocia (QERC)

50m espalda: Martina More (QERC) y Luciano Molina (QERC)

RELEVOS:

4x200m libre: NSAGV ‘A’ (Magdalena Portela; Sol Bertotto; Mainque Mujica, y Ana Ruiz Diaz, Ana) y QERC (Santiago Orellana, Dan Bustos, Santiago Fernandez, y Marco D’Aurizio)