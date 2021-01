Oficializaron el primer refuerzo de Aldosivi en la era Fernando Gago

Se trata del extremo izquierdo Lautaro Guzmán, que llega al elenco marplatense desde Talleres, en calidad de préstamo y hasta diciembre del 2021.

Lautaro Guzmán (Foto: prensa Aldosivi)

A pocos días de asumir como entrenador de Aldosivi, Fernando Gago ya cuenta con su primer refuerzo: se trata del extremo izquierdo Lautaro Guzmán, de 21 años que llega en calidad de préstamo y con opción de compra desde Talleres de Córdoba. Este miércoles por la mañana firmó el contrato que lo liga a la institución marplatense hasta el 31 de diciembre.

El armado del plantel del exfutbolista de 34 años comenzó y este miércoles sumó al zurdo. Lautaro Guzmán debutó en la primera de la T en octubre de 2018 pero hasta la fecha disputó escasos partidos en la máxima división del fútbol argentino.

Lautaro Guzmán es categoría 2000 y tuvo sus primeros pasos en los clubes Roque Sáenz Peña y Alumni de Villa María, ciudad de donde es oriundo. Hizo su debut en Primera División en la temporada 2018/19 en el encuentro de Talleres ante Defensa y Justicia. En esa Superliga disputó seis encuentros, todos ingresando desde el banco.

Justamente su segundo encuentro vistiendo la camiseta de Talleres fue en el Mario Alberto Kempes ante Aldosivi, cuando por la fecha 12 de la ya inexistente Superliga entró a la cancha desde el banco de suplentes a los 27′ por la lesión de Diego Valoyes.

Además, el extremo fue parte del plantel bicampeón de Reserva de Talleres, y sumó experiencia internacional viajando a Uruguay para la Copa Libertadores Sub 20 2018 y a Ecuador en el marco de la Copa Mitad del Mundo 2018. A su vez, ha sido convocado en varias oportunidades a los entrenamientos de las Selecciones Juveniles de Argentina Sub 15 y Sub 19.

Guzmán es el primer refuerzo de la era Fernando Gago en Aldosivi y se esperan novedades en los próximos días para saber cómo sigue el mercado de pases para el elenco portuense. Cabe mencionar que hasta el momento no hay confirmación de cómo y cuándo arrancara el segundo torneo de la temporada pero igualmente el plantel del Tiburón se entrena en doble turno en su predio ubicado en Punta Mogotes.

A pesar de ello, Gago aún no cuenta con todo el plantel ya que Luciano Pocrnjic, Franco Perinciolo, Emanuel Iñiguez, Franco Pérez, Lucas Di Yorio, Facundo Tobares, Fernando Román Villalba y Pablo Becker se encuentran aislados en sus respectivos domicilios tras haber dado positivo en coronavirus, mientras que Joel Carli, Nahuel Yeri, Federico Andrada, Javier Iritier, Rodrigo Contreras, Jonathan Zacaría y Marcos Miers se encuentran lesionados.