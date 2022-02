Once Unidos cerró la segunda gira en el tercer puesto de la Liga A1

El elenco marplatense cayó en tie-break ante UVT pero este jueves se repuso y venció a Obras por 3 a 1 para regresar a la ciudad en la tercera colocación.

(Foto: prensa Aclav)

Once Unidos continúa pisando fuerte en la temporada de la Liga A1 de vóley y en esta oportunidad cerró el segundo tour de la etapa regular disputado en Tucumán con una ajustada derrota en tie-break ante UVT, aunque este jueves se repuso rápidamente y venció a Obras de San Juan por 3 a 1 para regresar a Mar del Plata en el tercer puesto de la tabla. Además, se oficializó que la ciudad será sede de la cuarta y última gira de la liga, a desarrollarse del 10 al 17 de marzo, etapa en la que se definirán los clasificados al playoffs.

El elenco marplatense había comenzado en el norte del país con caída ante Policial y luego dio el golpe al vencer con claridad al poderoso Ciudad, y los dirigidos por Gonzalo Borstelmann buscaban seguir en la senda triunfal pero este miércoles se toparon con Unión Vecinal de Trinidad (UVT) que no dejó ningún tipo de ventaja.

Tan dominante comenzó el encuentro UVT que sacó ventaja rápidamente con dos sets arriba (parciales 25-20 y 25-22), pero el elenco marplatense demostró el temperamento y personalidad que suele plasmar y con un eficaz Bautista Gazaba (24 puntos) y un férreo Santiago Aulisi (16) emparejó las acciones con parciales 18-25 y 19-25 para que el partido se defina en tie-brek. Allí fue importante la sólida defensa de UVT que con buenos bloqueos y recepciones sacó una diferencia inicial que la terminó consolidando con el 15-9 final.

SÍNTESIS ONCE UNIDOS - UVT Club Once Unidos (2): Juan Ignacio Macció (5), Bautista Gazaba (24); Joaquín Layús (8), Iván Quiroga (12); Santiago Aulisi (16), Mauro Zelayeta (10). Líbero: Matías Martín. DT: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Gonzalo Aulisi (1), Lukas Rojas, Juan Manuel Rojas, Tomás Russo. UVT Vóley (3): Sebastián Albornoz (2), Marcos Quinteros (9); Nahuel Camacho (15), Francisco Gandaria (3); Juan Vásquez (24), José Graffigna (17). Líbero: Luciano Massimino. DT: Ariel Facchinelli. Ingresaron: Ignacio Segovia, Inayén Prieto (2), Martín Tejada, Tomás Reino, Leonel Morales (2). Parciales: 20-25, 22-25, 25-18, 25-19 y 9-15 Árbitros: Fernando Montivero y Karina René. Estadio: Defensores de Villa Luján, San Miguel de Tucumán.

Con la desilusión de haber quedado tan cerca de un nuevo triunfo, Once Unidos disputó este jueves por la mañana ante Obras su último juego en Tucumán. Esa sangre en el ojo que significó la derrota hizo que el equipo salga con mayor ganas al rectángulo de juego y esto se vio reflejado en el marcador.

El club de calle Falkner ganó con cierta holgura por 3 a 1 con parciales 25-23, 22-25, 27-25 y 25-23 y así cerrar esta fase en la tercera posición de la tabla, sólo detrás de Ciudad y Policial. Con la sumatoria de lo que fue la casi perfecta sede en Paraná, Once Unidos cosecha un récord de 7 victorias y 3 caídas.

Para este encuentro fue indispensable el aporte cerca de la red de Joaquín Layús (20 puntos), así como también los remates del siempre rendidor Mauro Zelayeta, que también anotó 20 unidades, siendo así estos dos los goleadores.

SÍNTESIS ONCE UNIDOS - OBRAS Club Once Unidos (3): Juan Ignacio Macció (2), Bautista Gazaba (11); Joaquín Layús (20), Iván Quiroga (4); Mauro Zelayeta (20), Santiago Aulisi (11). Líbero: Matías Martín. DT: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Tomás Russo, Juan Manuel Rojas (2), Gonzalo Aulisi, Santiago Aranguren (2). Obras de San Juan (1): Nicolás Sánchez, Gerónimo Elgueta (19); Miguel Liand (7), Ramiro Benítez (12); Luiz Henrique Damas “Pastor” (14), Juan Alamino (11). Líbero: Lautaro Morales. DT: Santiago Paredes. Ingresaron: Juan Pablo Lueje, Nicolás Miñana (1), Juan Sánchez, Nicolás Robins. Parciales: 25-23, 22-25, 27-25 y 25-23 Árbitros: Fabián Concia y Antonio Burgos. Estadio: Defensores de Villa Luján, San Miguel de Tucumán.

Es así que Once Unidos cerró el segundo tour de la Liga A1 con dos victorias y dos derrotas. Estos números sumados a los del Tour 1 en Paraná lo depositan en la tercera ubicación. Ahora el plantel regresará a Mar del Plata para continuar su preparación para lo que será el tercer Tour de la etapa regular que se realizará en Concepción del Uruguay a partir del sábado 12 de febrero hasta el viernes 18 de febrero. Allí el elenco marplatense disputará cinco partidos: ante Monteros (12/2), Defensores de Banfield (13/2), Paracao (15/2), Gigantes del Sur (17/2) y River Plate (18/2).

Asimismo, y tal y como sucedió en las últimas dos ediciones de la Copa Argentina, se anunció que Mar del Plata será sede del cuarto y último Tour de la etapa regular de la primera división del vóley argentino. Se disputará en la cancha de Once Unidos desde el 10 al 17 de marzo y en esa parte de la temporada se definirá los ocho clasificados a los playoffs (son once equipos).