Once Unidos consiguió su segunda victoria en la Liga de Vóley Argentina ante Paracao

(Foto: Qué digital)

En una nueva jornada de vóley en Mar del Plata, Once Unidos consiguió su segunda victoria en lo que va de la Liga de Vóley Argentina ante el siempre difícil Paracao de Paraná por 3 a 1 con parciales de 25-22, 21-25, 25-20 y 25-21 y así sumó tres puntos importantes para escalar en la tabla de posiciones en la etapa regular.

El equipo marplatense se pudo sacar la espina que le quedó del año pasado ya que venció al rival que lo había eliminado en semifinales de la Copa Argentina, disputada también en la ciudad balnearia en diciembre pasado. El próximo partido de Once Unidos será este martes desde las 21 cuando se enfrente a UVT de San Juan, equipo que le ganó en la primera etapa de la fase regular disputado en la “burbuja” de Paraná.

En cuanto al juego de este domingo por la noche, pequeños detalles le dieron a Once Unidos un primer set cerrado. Por un lado, Paracao sufrió la salida de su capitán López por lesión y además cometió algunos errores de peso en la recta final, momento en el que el local combinó aces de Aquindo y Richards para no dejárselo pasar y quebrar a 20-17. Luego, el dueño de casa alcanzó el 25-22 con un Zelayeta efectivo, que le valió el primer paso al frente al equipo marplatense.

En el segundo capítulo, Paracao recuperó energías y Once Unidos perdió eficacia, características que brindaron a un juego sumamente parejo. Con Zelayeta menos dominante y mejorías del otro lado de la red, La Bomba dominó durante gran parte del set, pero rápidamente apareció la personalidad de Once Unidos para igualar el marcador en 21. Allí, en un verdadero puntazo, Alzueta capitalizó una magistral defensa de Arroyo y decretó el 25-21 para la visita y así igualar el juego.

Once Unidos salió al tercero con la determinación de retomar el control y el trío Aquindo-Zelayeta-Richards capitalizó una ventaja inicial de 7-2. Una serie de errores de saque le impidieron al anfitrión alejarse aún más, pero el buen nivel le alcanzó para mantener el paso a 18-11. Con el pasar de los puntos y los cambios en la visita, Once Unidos no flaqueó y con bloqueos de Richards y Layús mandaron al juego rumbo al 25-20 y al 2-1 local.