Once Unidos, invitado a jugar la máxima categoría de vóley: “Estamos muy contentos”

El entrenador Gonzalo Borstelmann dialogó con Qué digital acerca de la invitación, las posibilidades de disputar la primera división y sobre el proyecto que lo tiene al mando desde 2017.

(Foto: prensa Once Unidos)

El Club Once Unidos de Mar del Plata fue invitado por la Asociación de Clubes de la Liga Argentina de Voleibol (Aclav) para formar parte de la máxima categoría de vóley nacional masculino, la liga A1, luego de dos temporadas de disputar la A2 con un proyecto que está dando que hablar en el entorno del deporte. “Estamos muy contentos”, aseguran desde el club a la espera de confirmar su participación.

Gracias a un proyecto que comenzó en el 2017 a partir del cual lograron visibilidad nacional, de la mano de su entrenador Gonzalo Borstelmann y un plantel de juveniles que desde ese entonces (la gran mayoría) siguen en la institución, fue invitado a disputar la próxima temporada, conocida como la “liga A1”. “Tenemos la chance de poder disputarla por la buena competencia que tuvimos en la segunda división. Estamos muy contentos y analizando lo que se viene”, expresó el entrenador a Qué digital.

Hasta la última temporada inconclusa por el avance del coronavirus en la región, la primera división de vóley la disputaban solamente nueve clubes. Es por eso que para lo que vendrá, la idea de la Aclav es subir la cantidad de participantes. “Además de la buena temporada que hicimos, a ellos le seduce la plaza de Mar del Plata. ¿Quién no quiere pasar dos o tres días en la ciudad?, continuó, entre risas, Gonzalo Borstelmann.

En cuanto al plazo para dar una respuesta la propuesta de disputar la máxima categoría, la primera fecha es el 4 de septiembre, con prórroga al 18 del mismo mes, aunque la fecha definitiva es el 2 de octubre. Se estima que en las próximas semanas el club marplatense tendrá que dar su respuesta a la Aclav, aunque no depende solamente de ellos, sino que el aspecto económico y las giras que tendrán que realizar son factores claves: “Nos modifica mucho el tema de los viajes, porque no es lo mismo hacer tres o cuatro/cinco giras”, se sinceró.

Además del Club Once Unidos, fueron invitados San Lorenzo de Almagro, UVT de San Juan (ya confirmó que va a participar), Círculo Policial de Formosa, Tucumán de Gimnasia, Amuvoca de Santa Cruz, Paracao de Paraná y Boca Juniors.

Con respecto al plantel para la próxima temporada, la idea de Gonzalo Borstelmann es tratar de mantener el plantel de la liga anterior. “Quizás sumemos a uno o dos jugadores radicados en Mar del Plata, pero no vamos a hacer locuras ni contratar a nadie de afuera”, adelantó.

Gonzalo Borstelmann arrancó a dirigir en el club en 2017, y desde allí Once Unidos no paró de crecer. Primero consiguió salir campeón en las categorias sub 17 y sub 19 en las copas argentinas. Luego tuvieron la chance de disputar un torneo provincial, en el cual se subieron al último escalón del podio y lograron clasificar a la Liga Nacional 1 en el 2018.

“En esa categoría tuvimos un resultado inesperado ya que fuimos a medirnos con rivales de mayor experiencia. Allí salimos subcampeones y gracias a ese resultado, conseguimos la plaza para clasificar en la A2 (segunda división de vóley) en el 2019″, recordó el entrenador, y se hizo un hueco para elogiar el apoyo de los padres de los deportistas: “Es un proyecto a mucho pulmón, desde ventas de rifas, la utilización del buffet hasta el cortar las entradas”.

En esa primera temporada en la A2, el club marplatense logró pasar la fase de grupos y quedaron entre los doce primeros, pero luego no pudo hacer pie en la segunda fase y quedó eliminado de la segunda división en Catamarca. Pero para la próxima (y última) temporada, el club marplatense la volvió a disputar y realizó una gran labor hasta el parate deportivo por el avance de la pandemia.

“Nos preparamos con más tiempo para afrontar mejor la segunda temporada en la A2 y se nos frustró por la pandemia. Quedamos en el tercer/cuarto puesto de los ocho del grupo y volvimos a avanzar a la segunda fase. Después se nos cortó todo, quedamos con la vena porque veníamos muy bien, a muy buen ritmo”, se lamentó Borstelmann.

En la actualidad, el plantel de Once Unidos volvió a entrenarse después de unas cortas “vacaciones”. “Ahora estamos empezando a reactivar, más que nada desde que se volvieron a abrir los gimnasios en la ciudad”, cerró Borstelmann, quien ya está analizando qué será del futuro del equipo, el cual sueña con dirigir en la máxima categoría, siempre a base de un proyecto serio con juveniles que quiere seguir dando que hablar en el ámbito del vóley.