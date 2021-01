Once Unidos logró su primera victoria en la Liga de Vóley Argentina

Fue en un emotivo encuentro que duró dos horas y media y en el que el conjunto marplatense consiguió el triunfo en tie-break ante UVT.

(Foto: Aclav)

Once Unidos consiguió un histórico triunfo en la Fase Regular de la Liga de Vóley Argentina al vencer en un partido de alta paridad y con varias ausencias a UVT Vóley por 3-2, con parciales de 25-16, 23-25, 25-21, 15-25 y 15-13 tras dos horas y media de desarrollo en la “burbuja” realizada en Paraná.

A las bajas de Juan Ignacio Macció por un esguince de tobillo y Bautista Gazaba y Tomás Russo por ser positivo en coronavirus en el último hisopado, se sumó la de Mauro Zelayeta por un golpe en su mano derecha al cierre del partido con Ciudad. A pesar de ello, Once Unidos consiguió su primera victoria en la temporada en cuatro presentaciones. Su próximo juego será el miércoles cuando se enfrente al local, Paracao Vóley, desde las 21.

El conjunto que dirige Gonzalo Borstelmann dominó de punta a punta en el arranque del juego, con Joaquín Aquindo como referencia en el goleo y un buen aporte del central Alejandro Manzín. UVT, por su parte, perdió la batalla de la ofensiva y eso colaboró para que no hubiera equivalencias en el tablero. Dos aciertos de Richards completaron el set inicial por 25-16.

Para el segundo, UVT se metió en partido. En un juego parejo, la trama se destrabó recién en el final, con un bloqueo importante de Fabián Flores para poner en ventaja al conjunto sanjuanino por 23-22 que habilitó a cerrar el set por 25-23.

El panorama del partido no varió a continuación, aunque sí lo haría el desenlace. Once Unidos siguió con un nivel de error elevado, pero entre Aquindo y Marcos Richards compensaron esa falencia y su equipo pudo mantenerse adelante. Tras un gran aporte de Joaquín Layús en el bloqueo, le dio a Once Unidos las dos últimas pelotas del 25-21.

La siguiente manga mostró la mejor versión de UVT, con Juan Alamino desde el arranque. Si bien el conjunto marplatense controló mejor sus errores, no pudo sumar al ritmo de su adversario, que pudo meter una racha de 9 puntos consecutivos (de 9-9 a 17-9) y marcó a fuego el set. Once Unidos no pudo con semejante desventaja y UVT se llevó el cuarto set por 25-15 para que el partido se defina en el tie-break.

Aunque el último set empezó con UVT arriba 5-1, la paridad del partido ameritaba un final cerrado y así fue: entre errores sanjuaninos y acciones de Aquindo y Bautista Peralta, el score enseguida se emparejó. Un rato después, Peralta metió un ace clave para el 12-11 de los de Verde y Aquindo, en dos ocasiones y con una molestia en la rodilla, fabricó el 14-12.

UVT rotó y frenó el ataque siguiente, pero Manzín cerró las puertas desde el bloqueo y escribió el 15-13 final para sellar la primera victoria de los de Mar del Plata en la historia de la Liga de Vóley Argentina.