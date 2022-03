Once Unidos no lo definió y perdió en tie-break ante Policial en Mar del Plata

El elenco marplatense inició con un demoledor 2-0, pero el escolta de la temporada se recuperó y consiguió un valioso triunfo por 3 a 2.

(Fotos: Qué digital)

En el tercer juego en Mar del Plata en el Tour 4 de la Liga A1 del vóley argentino, Once Unidos tuvo un comienzo arrasador con un 2-0 a su favor, pero Mutual Policial, el escolta y revelación de la temporada reaccionó, y consiguió una valiosa victoria en tie-brek con parciales 25-16, 25-19, 19-25, 20-25 y 11-15.

El equipo formoseño que no solo es el actual escolta de la temporada sino también el último campeón de la Copa Argentina disputada en la ciudad mostró sus credenciales al recuperarse después de ir dos sets abajo. Con este resultado, el elenco marplatense suma dos derrotas como local (ante UPCN y Policial) y un triunfo ante Obras, números que lo depositan en el tercer puesto de la etapa regular de la máxima categoría del vóley nacional con 38 puntos y un récord de 16 victorias y 6 derrotas.

Este martes habrá jornada de descanso en la sede del club, por lo que su próximo partido será ante, ni más ni menos, que el absoluto líder de la temporada, el poderoso Ciudad el miércoles desde las 21, en el último turno de la extensa jornada deportiva.

Para sorpresa de muchos, en el capítulo inicial hubo un dominio por completo del local ante el escolta de la general. El planteo táctico de Gonzalo Borstelmann hacia el juego del elenco formoseño fue impecable, lo que le permitió encontrar una gran recepción y buenos bloqueos ante las embestidas rivales, y con muy buenas decisiones tanto de Mauro Zelayeta como de Bautista Gazaba para ganarlo cómodamente por 25-16.

LOS RESULTADOS DE ONCE UNIDOS HASTA EL MOMENTO EN LA TEMPORADA TOUR 1: SEDE EN PARANÁ* Once Unidos 3-0 Monteros (25-23, 25-23 y 25-17)

Once Unidos 3-1 Defensores de Banfield (19-25, 25-22, 25-20 y 31-29)

Once Unidos 3-2 Paracao (34-32, 22-25, 22-25, 25-17 y 15-6)

Once Unidos 2-3 UPCN (26-28, 28-26, 18-25, 25-19 y 15-10) * Además, Once Unidos ganó dos encuentros por resolución ya que River y Gigantes del Sur no pudieron presentarse por casos positivos en coronavirus en sus planteles. TOUR 2: SEDE EN TUCUMÁN Once Unidos 0-3 Policial (22-25, 15-25 y 16-25)

Once Unidos 3-1 Ciudad (27-25, 25-16, 21-25 y 25-17)

Once Unidos 2-3 UVT (20-25, 22-25, 25-18, 25-19 y 9-15)

Once Unidos 3-1 Obras (25-23, 22-25, 27-25 y 25-23) TOUR 3: SEDE EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY Once Unidos 3-1 Monteros (25-19, 21-25, 25-16 y 25-20)

Once Unidos 3-0 Defensores de Banfield (25-21, 25-21 y 25-23)

Once Unidos 1-3 Paracao (27-25, 20-25, 16-25 y 17-25)

Once Unidos 3-0 Gigantes del Sur (25-20, 25-23 y 25-18)

Once Unidos 3-0 River Plate (25-21, 25-23 y 25-20) TOUR 4: SEDE EN MAR DEL PLATA Once Unidos 0-3 UPCN (22-25, 21-25 y 23-25)

Once Unidos 3-0 Obras (25-21, 25-22 y 25-18)

Once Unidos 2-3 Policial (25-16, 25-19, 19-25, 20-25 y 11-15)

El comienzo de la segunda manga continuó con la misma iniciativa, con Zelayeta infalible cerca de la red y un desconcertado Policial que no obtenía respuestas defensivas. Es así que Once Unidos sacó una diferencia de 7 puntos (16-9). Igualmente el elenco de Formosa no se dio por vencido y con cuatro puntos consecutivos se acercó a solo 3 unidades (21-18), pero rápidamente el elenco local despertó, y con una serie de buenas iniciativas encarriló el set para finalmente ganarlo por 25-19.

DÍA 4 y 5: RESULTADOS DE ESTE DOMINGO Y LUNES EN MAR DEL PLATA DOMINGO Paracao 2-3 UVT (24-26, 19-25, 25-19, 25-22 y 13-15)

Defensores de Banfield 3-1 Monteros (19-25, 25-23, 25-22 y 29-27)

Gigantes del Sur 0-3 Ciudad (19-25, 24-26 y 19-25)

UPCN 3-0 Obras (25-16, 25-20 y 25-20)

River 2-3 Policial (21-25, 16-25, 25-22, 25-20 y 12-15) LUNES Paracao 3-0 Defensores de Banfield (25-16, 28-26 y 25-21)

Monteros 3-2 Gigantes del Sur (20-25, 21-25, 25-23, 25-16 y 15-11)

UVT 0-3 River (23-25, 23-25 y 21-25)

Ciudad 3-1 UPCN (25-20, 21-25, 25-22 y 25-18)

En el tercer capítulo Policial demostró una mejor versión en la ofensiva, con más opciones entre sus alineaciones y rotación. Sacó una ventaja inicial de 6-10, aunque Once Unidos con el apoyo de su gente metió un parcial de 8-3 para dar vuelta el resultado 14-13 a partir de buenas intervenciones de su capitán y armador Juan Ignacio Macció y de los efectivos bloqueos de Joaquín Layús. Pero el escolta encontró la vuelta sobre el final con potentes bloqueos para descontar y ponerse 2-1 tras cerrar el tercer set por 19-25.

En el cuarto set el local cayó en la producción en el momento en que Policial pudo ser efectivo mediante la rotación y con Alexis Nocenti y Germán Gómez como claves de las ofensivas. El elenco formoseño inició con una diferencia de 12-8 en la que los dirigidos por Gonzalo Borstelmann no pudieron descontar y finalmente igualar el encuentro con un 20-25.

En el tie-break, Policial empujó con sus armas y el elenco marplatense ante esto se derrumbó. A pesar de que luchó hasta el final para quedar con vida lo más posible (llegó a ponerse a dos puntos -12-10-) el poderío formoseño fue mucho para los de Mar del Plata. Fue 15-11 en el sets decisivo.

Tras sus tres primeras presentaciones en Mar del Plata, al Verdiblanco le quedan dos encuentros como local. Ahora tendrá un día de descanso, por lo que volverá a la acción el miércoles cuando desde las 21 se mida ante Ciudad, el gran líder de la temporada que cosecha 47 puntos y un récord de 16 partidos ganados y solo 2 perdidos.