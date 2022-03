Palermo, a gusto con su equipo: “Semana a semana vamos viendo una mejora”

El entrenador de Aldosivi se mostró conforme tras la segunda victoria al hilo ante rivales directos por la permanencia, aunque reconoció: “Este equipo puede dar mucho más”.

Aldosivi sumó este viernes su segunda victoria al hilo, y fue nuevamente ante un rival directo en la lucha de la permanencia ya que venció por 3 a 1 a Patronato en el marco de la fecha de clásicos de la Copa de la Liga Profesional. Tras el triunfo, su entrenador se mostró a gusto tanto con el resultado como en el juego: “Semana a semana vamos viendo una mejora”, expresó.

El Tiburón consiguió otra vez en un estadio José María Minella sin luz artificial y con la platea cubierta inhabilitada, hacerse fuerte de local tras vencer al Patrón con un doblete de Martín Cauteruccio y un tanto de Santiago Silva -el primero después de más de dos años- para así sumar 10 puntos tras las 7 fechas disputadas en el certamen de la máxima categoría del fútbol argentino.

Es en este marco que su entrenador Martín Palermo se mostró a gusto con la actuación de su equipo en la conferencia de prensa post partido, aunque también se mostró cauto y busca una mejor versión.

“Semana a semana vamos viendo una mejora. Obviamente que no me termina de convencer en totalidad porque creo que este equipo puede dar mucho más. Soy exigente con ellos y los jugadores también se exigen sabiendo que podemos ser un equipo mucho más completo en todo sentido, asique estamos en esa búsqueda. Hoy me voy nuevamente contento por ellos por volver a hacernos fuertes e local y volver a sumar 3 puntos con un rival directo”, manifestó Palermo.

Una de las grandes emociones en el partido fue la vuelta al gol del Tanque Silva, jugador que anotó su primer tanto con la camiseta del elenco marplatense y por ende, su primer grito después de lo que fue la sanción que tuvo que cumplir a raíz de un doping positivo por el consumo de una medicación para un tratamiento de fertilidad.

“El gol de Santiago fue algo muy especial. En el festejo quise abrazarlo como lo hicieron todos sus compañeros. Feliz por él porque ha hecho un esfuerzo muy grande después de todo lo que ha pasado. Está de nuevo, está vigente, con ganas y eso contagia. Es un ejemplo tanto él como Martín (Cauteruccio) que conforman una dupla con mucho peligro para cualquier rival y hoy nos dieron esos tres goles importantes”, dijo el Titán.

A su vez, Palermo se mostró conforme con el equilibrio del mediocampo, e hizo una mención especial a Matías Morello, volante de 21 años que jugó su segundo partido consecutivo como titular. “Morello volvió a hacer un partido muy completo. Es un juvenil que tiene pocos partidos en el equipo y se está complementando bien con Maciel. Hay que encontrar esas sociedades en todas las líneas, que hoy creo que por momentos funcionó bien y que en mi búsqueda está mejorar mucho más”, opinó.

Ante la consulta de qué fue lo que más le gustó del equipo en estos últimos dos juegos, el entrenador opinó: “Lo que más tranquilo me deja después de estas dos victorias como local es haber sumado contra dos rivales directos en esta búsqueda de salir de la zona baja de los descensos. Ahora sabemos que tenemos que ir con dos partidos de visitantes ante Colón y Lanús, y esto nos dará una cierta tranquilidad para trabajar durante estos 15 días en recuperar algunos jugadores con algunas molestias y en poder seguir ajustando en varios aspectos del equipo. Lo que más resalto es la voluntad del equipo“, subrayó Palermo en relación al futuro en la Copa de la Liga Profesional que continuará luego de la doble fecha de Eliminatorias.