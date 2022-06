Palermo, tras su renuncia en Aldosivi: “No me sentía cómodo ni acompañado”

Luego de haber dejado su cargo en Aldosivi, el “Titán” dio a conocer algunos de los motivos y argumentos que lo llevaron a tomar la decisión

(Foto: Qué digital)

Luego de haber sorprendido con su renuncia de la conducción técnica de Aldosivi, el entrenador Martín Palermo dio a conocer algunos de los motivos que hicieron que tome la decisión a tan solo una semana del comienzo de la Liga Profesional. “La realidad es que”, expresó.

En diálogo con el programa Agrupación Sangre Verde, emitido por Radio de la Azotea, el Titán Palermo puso sobre la mesa algunos de los argumentos que lo llevaron a tomar la decisión de alejarse de Aldosivi luego de la gran campaña que realizó en la última Copa de la Liga Profesional.

“Nosotros hicimos la evaluación y fue muy meritorio el trabajo que habíamos hecho. Por momentos no sabíamos desde el otro lado el valor o importancia que se estaba dando. Cuáles eran las prioridades y objetivos compartidos o no”, dijo y profundizó: “Creo que tiene que haber un análisis entre los dirigentes y el cuerpo técnico y eso nunca hubo”.

Luego de la derrota por los cuartos de final ante Racing por 5 a 0, el plantel y cuerpo técnico tuvieron poco tiempo de descanso y días más tarde regresaron a los entrenamientos para realizar la pretemporada de cara a un semestre en el que la institución se juega, ni más ni menos, que la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

“En el momento en que iniciamos la pretemporada tuve una reunión con ‘Josecito’ Moscuzza (vicepresidente del club), donde le planteé cuáles eran las opciones para reforzar el plantel y, tras 15 días de pretemporada, viendo que las cosas seguían igual y que no se sabía el camino que se iba a tomar, no me veía acompañado. Ahí me decidí que lo mejor era tomar la decisión de que el club siguiera por su lado y que siguiera haciendo lo que hace años y que yo diera un paso al costado”, sentenció.

Palermo además aclaró que a la primera persona a la que le comunicó la decisión fue al presidente José Moscuzza. “Le comuniqué al presidente que no tengo las mismas ganas que cuando empecé porque la realidad es que no me siento cómodo ni acompañado y eso se va a terminar reflejando en los jugadores. Así es muy difícil poder seguir”, expresó y agregó: “Fue una sorpresa para los jugadores la decisión que tomé”:

“Asumí en un momento difícil en donde las cosas se acomodaron y que el equipo fue transitando situaciones difíciles que al fin y al cabo de pensar en el promedio se llegó a un lugar de privilegio que fue consecuencia de haber conseguido resultados importantes”, finalizó el histórico goleador de Boca Juniors.

En total Martín Palermo estuvo en la conducción técnica de Aldosivi en 27 partidos en donde consiguió doce victorias, empató en cinco oportunidades y perdió diez partidos. Además, el equipo anotó 30 goles y le marcaron 34.

De cara a un semestre importante en el que se jugará, ni más ni menos, que la continuidad en la máxima categoría, el elenco marplatense debutará en la Liga Profesional el próximo lunes cuando desde las 21.30 visite a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, partido que contará con la televisación de TNT Sports Premium y el arbitraje de Silvio Trucco.