Para ultimar detalles de cara al Mundial, Argentina enfrenta a Honduras

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni tendrá una de las últimos pruebas antes de Qatar. El amistoso comienza a las 21.

(Foto: prensa Selección Argentina)

A tan solo dos meses para el comienzo del Mundial de Qatar 2022, la Selección Argentina se medirá en un amistoso ante Honduras este viernes desde las 21 en el estadio Hard Rock de Miami, Estados Unidos, en lo que será una de las últimas pruebas de cara al gran objetivo mundialista.

Con el capitán y emblema Lionel Messi y con el marplatense Emiliano Dibu Martínez, la Albiceleste se medirá al débil Honduras, que compartió las eliminatorias de Concacaf con México, segundo rival del seleccionado nacional en el Grupo C de la Copa del Mundo (victorias mexicanas por 1 a 0 y 3 a 0).

De los 28 convocados para esta gira por Estados Unidos, Lionel Scaloni no podrá contar con Cristian Cuti Romero, que por problemas de logística no pudo viajar al país del norte de América por no tener la visa -algo por lo que el entrenador se mostró molesto en conferencia de prensa-.

Ante esta baja, la dupla central estaría conformada por Germán Pezzella y Nicolás Otamendi, por lo que el resto de la formación sería el “equipo ideal” con el que viene conformando el equipo y con el que venció en la Finalissima a Italia, aunque la gran duda pasa por el estado físico de Giovani Lo Celso. Si el volante zurdo no está en condiciones, su lugar sería ocupado por el exRiver, Enzo Fernández.

Además del amistoso, está en juego el histórico invicto que ostenta la Scaloneta de 33 partidos sin perder, contabilizando amistosos, Copa América, Eliminatorias y la Finalissima ante Italia.

Por su parte, Honduras, fue el peor equipo de las pasadas Eliminatorias de Concacaf ya que terminó último sin triunfos, con cuatro empates y diez derrotas.

Además del compromiso de este viernes ante Honduras, a la Selección Argentina le quedarán dos amistosos más antes del comienzo del Mundial. El siguiente será este martes ante Jamaica para cerrar la ventana de septiembre, mientras que el último se enfrentará a Emiratos Árabes Unidos -dirigido por Rodolfo Arruabarrena- en Abu Dabi el próximo 16 de noviembre, a tan solo seis días antes del debut mundialista.

La Selección Argentina y Honduras se enfrentaron solamente en dos oportunidades: el primer encuentro fue en 2003 con victoria en condición de visitante por 3-1 para los dirigidos en aquel momento por Marcelo Bielsa (goles de Diego Milito, Luis González y Mariano González), mientras que el otro, en un amistoso en 2016, la Albiceleste ganó por la mínima con tanto de Gonzalo Higuaín.