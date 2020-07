Patricio Garino deja el Baskonia y jugará en el campeón de Lituania

(Foto: prensa Baskonia)

El marplatense Patricio Garino dejará de vestir la camiseta del Baskonia, en donde estuvo durante tres años, y disputará la próxima temporada en el equipo lituano, Zalgiris Kaunas, último campeón en la liga de su país y que disputará la Euroliga de básquet.

El alero marplatense probará suerte en un equipo que es multicampeón en la liga doméstica y que en los últimos años es protagonista en la Euroliga. Hasta la última temporada, el exNBA estuvo tres temporadas en el equipo vasco de Baskonia, último campeón de la Liga ACB, aunque no pudo disputar la fase final de la liga española por una grave lesión en su rodilla derecha, de la cual fue operado en noviembre.

Patricio Garino, de 27 años, participó en las ocho primera fechas de la Liga ACB y promedió en casi 26 minutos, 10,3 puntos 2,6 rebotes y 1,5 asistencias. A su vez, en la última Euroliga, el marplatense promedió 6,7 unidades por juego. En total, Pato defendió en 115 partidos la camiseta de los de Vitoria en los tres años que estuvo allí.

Además, antes del comienzo de la pasada temporada, el alero marplatense fue pieza importante en el plantel de la Selección Argentina que se alzó con la medalla de plata en el Mundial China 2019 al caer en la final ante España. En ese evento tan importante, promedió 8,1 puntos, 3,3 rebotes y 1 asistencia en 24 minutos de acción por juego.

Zalgiris got some Argentinian 🇦🇷 fire-power coming in, as Patricio Garino will be joining the green-and-whites. Welcome to Kaunas, @patitogarino! 🤝

Read more ➡️ https://t.co/jrKWbqMQd3 pic.twitter.com/xk6FdxfvJX

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) July 24, 2020