Patricio Garino: “Es un sueño para mí estar en casa y con este grupo”

Después del entrenamiento, el marplatense habló sobre la sensación que le genera que la Selección juegue en Mar del Plata, además de su estado físico y los próximos rivales.

(Foto: Emder)

Por los enormes logros en las últimas dos décadas y por ser una ciudad apasionada como pocas con el básquet, la llegada de la Selección Argentina a Mar del Plata para concentrar, entrenarse y finalizar con un partido oficial es todo un acontecimiento. Uno de los abanderados de este seleccionado es Patricio Garino, único 100% local en la delegación, que el primero en hablar con la prensa luego del entrenamiento de este miércoles.

“Tengo muchísimas sensaciones de estar acá, pero por sobre todo alegría y emocionado de volver a casa, y más con la selección para venir a disputar un partido oficial. Es un sueño para mí estar en casa y con este grupo, es algo que estoy viviendo con mucha emoción y disfrutando a pleno cada momento”, fueron las primeras palabras del marplatense y quien se fue de Unión de Mar del Plata a los 16 años hacia Estados Unidos para pegar el salto y progresar deportivamente.

Si bien hay muchos jugadores e integrantes del cuerpo técnico que tienen una representación directa con Mar del Plata, como son los casos de Facundo Campazzo, Nicolás Brussino, Juan Pablo Vaulet, el entrenador Néstor Che García y el ayudante Leonardo Gutiérrez en Peñarol -más los invitados para entrenar con el plantel, Joaquín Valinotti y Tomás Monacchi-, como así también Tayavek Gallizzi en Quilmes, lo cierto es que el único nacido en la ciudad es Patricio Garino.

“El cariño de la gente para nosotros es algo que nos llena de orgullo. Que nos reconozcan en la calle, que nos saluden y que la gente se ponga contenta de vernos a nosotros nos da una energía muy linda y estamos esperando que la gente venga el 29 para el partido. Aún no soy consiente de la expectativa que se genera, pero con el correr de los días lo estoy notando un poco más. Hay mucho revuelo, así que creo que lo vamos a ver el 29, aunque vamos a tratar de estar un poquito al margen para que eso no nos distraiga tanto, pero sabemos que va a haber un lindo marco de público”.

Luego de cuatro días de entrenamiento en el Dow Center de Bahía Blanca, la Selección Argentina de básquet arribó el pasado domingo a Mar del Plata para comenzar la concentración de cara a los partidos por Eliminatorias y para la AmeriCup a disputarse en Brasil. En las últimas horas, la FIBA oficializó que el encuentro entre el combinado nacional y Bahamas será el lunes 29 de agosto desde las 21.40 en Mar del Plata.

El alero Patricio Garino padeció en los últimos años diferentes lesiones que no le permitieron tener una constancia en el rectángulo de juego durante un tiempo prolongado, algo que complicó su estadía tanto en el Baskonia, como en el Nanterre 92 de Francia y hasta en la propia Selección Argentina, luego de jugar sin estar en plenitud en los Juegos Olímpicos.

Al respecto de su estado físico, Pato expresó: “Estoy muy bien. Me vino fantástico la ventana anterior para agarrar ritmo de nuevo después de mucho tiempo sin jugar y de recuperación y hoy por hoy estoy casi al 100%. Obviamente soy muy exigente conmigo mismo pero me siento muy cómodo y esto me viene bárbaro para seguir agarrando ritmo”.

No obstante, admitió que haber firmado con el Girona de España para la próxima temporada es algo que le da cierta calma. “Tener un equipo es tener más tranquilidad para mí. Venir a jugar sin preocupaciones y sin distracciones externas me da una tranquilidad muy grande para enfocarme directamente en esto”, apuntó.

EL ANÁLISIS DE LOS PRÓXIMOS RIVALES POR ELIMINATORIAS

En cuanto a las próximas dos fechas de Eliminatorias ante Canadá (como visitante el jueves 25 de agosto) y ante Bahamas en el Polideportivo Islas Malvinas, Pato comentó con qué rivales se topará el combinado nacional. “Canadá va a ser un partido durísimo. Ya ha demostrado en sus ventanas que cuenta con casi todos jugadores NBA y va a estar muy difícil y es en eso lo que estamos trabajando. Vamos paso a paso, primeros enfocados en eso y después va a ser bastante rápido el cambio y ahí sí enfocarnos en Bahamas. Que sea más fácil o no la verdad es que es un partido que puede pasar cualquier cosa así que tenemos que estar al 100%”, mencionó.

Asimismo, resaltó que son equipos muy diferentes entre sí: “Canadá es una selección que ha crecido muchísimo y los jugadores han tenido mucho más compromiso para estos partidos. Va a ser muy difícil y más de visitante con un viaje largo encima. Va a ser una prueba de fuego para nosotros”, dijo y agregó: “En cambio Bahamas es una selección que carga mucho la responsabilidad en un jugador (Travis Munnings) y ahí tenemos que estar fuertes para frenarlo. Obviamente sabemos que no se juega con un solo jugador y que hay otros cuatro más en cancha, pero vamos a ir paso a paso”, cerró Patricio Garino, alero de 28 años y que volverá a jugar en su ciudad natal.