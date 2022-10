Peñarol cerró su primera gira con una derrota ante San Martín de Corrientes

El “Milrayitas” perdía por 23 puntos, tuvo una reacción sobre el final pero no le alcanzó y cayó por 83 a 74.

(Foto: Federico Levita / prensa San Martín)

Peñarol de Mar del Plata no pudo fluir en ninguno de los dos costados de la cancha y en el cierre de su primera gira de la temporada cayó por 84 a 73 ante San Martín de Corrientes en el estadio Fortín Rojinegro. Con este resultado, el conjunto marplatense acumula un récord de una victoria y tres derrotas.

Si bien el Milrayitas supo bajar una holgada diferencia de 23 puntos en la que perdía en el comienzo del último cuarto fundamentalmente mediante embestidas del exNBA Al Thornton (goleador del encuentro con 25 puntos), la reacción no fue la necesaria para ponerse a tiro y lo cierto es que en gran parte del encuentro no la pasó bien a pesar de que la diferencia final no fue grande.

Cabe destacar que el elenco de Mar del Plata jugó algo disminuido ya que su entrenador Adrián Capelli no contó con su base Joaquín Valinotti a raíz de una fuerte molestia en la cintura, por lo que la rotación no fue plena y el juvenil Joaquín Cabrera tuvo varios minutos.

En el primer cuarto fue casi nula la efectividad en triples por parte de ambos conjuntos, tanto que esto se expresó en el marcador con un escaso 13-11 a favor del local. Pero esto cambió en el arranque del segundo capítulo cuando San Martín a base de una mejor efectividad sacó una máxima de 16 puntos (30-14) en tan solo los primeros minutos.

En ese tramo de juego, el Milrayitas estuvo confuso, sin generar claridad en los ataques y sin la energía necesaria para defender. Igualmente cuando el local bajó un poco el ritmo, los de Mar del Plata bajaron la diferencia a 9 puntos -aún sin marcar desde el perímetro con 1/12 en triples en la primera mitad-, pero los dirigidos por Diego Vadell volvieron a tomar una distancia de dos dígitos de la mano de un efectivo Rolando Vallejos para irse arriba al descanso largo por 14 puntos (38-24).

Y a pesar de que Peñarol fluyó mejor en ataque a partir de buenas individualidades del estadounidense Al Thornton, y que en el tercer cuarto marcó la misma cantidad de puntos que en el primer tiempo, no la pasó bien en defensa y sin encontrar las herramientas ni el funcionamiento necesario para frenar el vendaval correntino, no pudo meterse en partido. Por su parte, San Martín sacó una máxima de 22 puntos a partir de que el exKimberley, Emiliano Basabe comenzó con la mano caliente en el capítulo y se fue al cuarto decisivo dominando el marcador por un claro 69 a 48.

Y la diferencia máxima volvió a estirarse a 23 puntos pero el conjunto marplatense reaccionó en los últimos minutos, fue más agresivo en defensa y a falta de 4 minutos bajó la ventaja a 10 puntos (71-61). Allí fue que el conjunto correntino con paciencia pudo mantener la diferencia y sumar su segundo triunfo al hilo. Peñarol ahora regresa a Mar del Plata, donde recibirá el próximo jueves a San Lorenzo en la continuidad de la Liga Nacional de básquet.