Peñarol cierra el año sin Thomas a disposición

(Foto: archivo/ Qué digital)

Peñarol (5-6) finaliza el año este viernes cuando visite desde las 21 a Gimnasia de Comodoro Rivadavia en el siempre complicado “Socios Fundadores”. Estos equipos ya se enfrentaron dos veces por el Súper 20, y defendieron sus respectivas localías.

Una parada difícil tiene Peñarol esta noche. Se enfrenta al puntero de la Liga Nacional, que tiene un récord de 8-2 y se encuentra invicto como local. En este semestre disputó 9 encuentros en su estadio (contando Súper 20) y no perdió ninguno. Además de esto, al Milrayitas se le suma que su jugador más determinante no viajó a Comodoro y no estará a disposición.