Peñarol contrató a un ala pivote con buenas apariciones en la NBA

El “Milrayitas” se refuerza en la pintura con el estadounidense Al Thornton, quien supo vestir las camisetas de los Clippers, Washington Wizards y Golden State,

(Foto: Getty Images)

A pocas semanas de que comience a picar la pelota en el Súper 20, Peñarol se movió en el mercado y oficializó la contratación del ala pivote Al Thornton, estadounidense de 37 años y 2.03 metros que supo disputar casi 300 partidos en la NBA donde tuvo importantes apariciones.

El entrenador del Milrayitas necesitaba imperiosamente reforzar la pintura, más aún después del acuerdo frustrado de Pablo Espinoza, jugador que tenía todo arreglado con el club pero finalmente de “común acuerdo” no jugará en el equipo de Garay y Santiago del Estero.

Su lugar será ocupado por Al Thornton, quien llega de disputar la última temporada en Aguada de Uruguay a las órdenes del argentino Adrián Capelli y tuvo una importante aparición en la mejor liga del mundo hace más de 10 años entre las temporadas 2007/2008 y 2010/2011. Comenzó elegido por el draft en Los Ángeles Clippers, franquicia en la que más partidos disputó en la NBA, es más, en su primera temporada fue elegido para conformar el quinteto de rookies gracias a promediar 12,7 puntos y 4,5 rebotes.

Allí estuvo dos temporadas y media y luego recayó en los Washington Wizards, franquicia en la que fue cortado en marzo del 2011 para finalmente terminar en Golden State. Luego pasó por el básquet de Puerto Rico, China, Filipinas, Japón y Uruguay para ahora llegar a la Liga Nacional con la camiseta de Peñarol.

Esta supone una ficha importante para Peña ya que necesitaba reforzar la zona pintada con un jugador de peso y con características ofensivas para aportar puntos en un equipo en el que sus jugadores tienen aspectos más marcados en la defensa.

Con charlas mediante con un pívot extranjero que pueda llegar a disputar el Súper 20, Peñarol hasta el momento cerró las contrataciones del alero ex Quilmes y Unión de Formosa Federico Pajaro Marín, el escolta Carlos Buemo (ex Hispano Americano), el base ex Quilmes y Boca Bruno Sansimoni y el ala-pivote estadounidense nacionalizado argentino Phillip Lockett con experiencia en la categoría, tras disputarla con la camiseta de Obras Basket y Platense, además del estadounidense Al Thornton.

A su vez, los jugadores juveniles del club que continúan de la temporada anterior hasta el momento son el base Joaquín Valinotti, el alero Tomás Monacchi, el escolta Lucas Gorosterrazú, el base Thiago Dasso y el pivote Nicolás Franco. Todos ellos sumaron buenos y varios minutos en diferentes equipos de la Liga Argentina de básquet, certamen en el que logró ascender Unión de Santa Fe, en tanto que Quilmes quedó en las puertas.

Justamente ante el equipo santafesino debutará Peñarol en el Súper 20 el próximo 24 de septiembre con “burbuja” mediante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.