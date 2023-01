Peñarol regresó a los entrenamientos a la espera de un pívot

Tras la decisión de no renovarle a Amadou Sidibé, el “Milrayitas” volvió a entrenar y se mueve en el mercado de pases para buscar su reemplazante.

(Foto: archivo / Qué digital)

Bajo la conducción del entrenador Adrián Capelli, Peñarol de Mar del Plata regresó este lunes a los entrenamientos después del receso de fin de año con la mente puesta en lo que será la continuidad de la etapa regular de la Liga Nacional de básquet.

En cuanto al plantel que este lunes por la tarde volvió a entrenarse en el microestadio Domingo Robles, estuvieron presentes todos los jugadores salvo el nacido en Estados Unidos y nacionalizado marfileño Amadou Sidibé, a quien se le venció el contrato el 31 de diciembre y no fue renovado a pesar de algunas destacadas actuaciones y con números que avalaban su continuidad.

Es que el aspecto económico fue determinante para que la dirigencia encabezada por el presidente Alejandro Amoedo decidiera prescindir de sus servicios. Ante esta decisión, el elenco marplatense está desde hace varios días trabajando en el mercado de pases para conseguir al pívot indicado en cuanto a precio-calidad. Según pudo conocer Qué digital, la principal idea es buscar en el exterior pero si ésto no prospera no está descartado que la ficha que falta se ocupe con un jugador nacional, aunque, claro está, el puesto de pívot no es sencillo conseguir en el ámbito local ya que no abundan esas características.

Por su parte, otro de los jugadores que comenzó la temporada y que se le vencía el contrato a fin del 2022 es el marplatense Pablo Alderete, pero a diferencia de Amadou Sidibé, todas las partes se pusieron de acuerdo para extender el vínculo hasta finalizar la actual temporada.

El comienzo del 2023 que no será nada sencillo para Peñarol ya que cuenta con una agenda agitada en los primeros meses. Durante enero disputará seis compromisos, de los cuales los dos primeros serán en Mar del Plata -el lunes 9 ante Quimsa y el jueves 12 contra Argentino de Junín- y lo restantes como visitante –San Lorenzo el martes 17, a Ferro el jueves 19, ante Platense el sábado 21 y el martes 31 ante Quimsa-. Asimismo, después visitará a Olímpico en La Banda el jueves 2 de febrero y a Riachuelo el sábado 4 de febrero.