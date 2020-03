Por la nueva fecha de los Juegos Olímpicos, el Mundial de Atletismo pasó para 2022

Belén Casetta en el Mundial de Doha, Qatar (Foto: Athletics Australia)

Además de la emergencia sanitaria mundial, el coronavirus afectó el calendario de las mayores citas internacionales deportivas y los organizadores se vieron obligados a postergar fechas que están planificadas desde hace tiempo. Este lunes, el Comité Olímpico Internacional (COI) confirmó que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se llevarán a cabo entre el 23 de julio al 8 de agosto del 2021 y en relación directa a esto, desde la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) dieron a conocer que están trabajando para que el Mundial de Atletismo de Estados Unidos se traslade para el 2022.

El campeonato mundial de Atletismo estaba programado a celebrarse entre el 6 y el 15 de agosto de 2021, pero luego de la postergación de los Juegos Olímpicos y su confirmación para ese año, desde la Federación Internacional de Atletismo decidieron aplazar el evento para el año siguiente.

Aunque todavía no hay fecha confirmada, se sabe que el Mundial de Atletismo de Estados Unidos se realizará en 2022: ” Todos deben ser flexibles y comprometidos y para ese fin ahora estamos trabajando con los organizadores del Campeonato Mundial de Atletismo en Oregón en nuevas fechas en 2022 para nuestro Campeonato Mundial de Atletismo” agregaron.

