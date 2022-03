Por problemas de iluminación en el Minella, se adelantó el partido entre Alvarado y San Martín

El encuentro por la Primera Nacional estaba pactado para las 19 pero a raíz de problemas de iluminación del estadio Mundialista se disputará desde las 17.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Los problemas del estadio José María Minella suman otro capítulo. A la clausura de la platea techada por “fallas estructurales” y el deterioro de años con escaso mantenimiento, se suma que este sábado se informó que el partido que se iba a disputar entre Alvarado y San Martín de Tucumán este domingo a partir de las 19 se adelantó para las 17 por inconvenientes de iluminación del Mundialista.

A menos de 23 horas del comienzo del juego entre el Torito y el Santo tucumano por la quinta fecha de la Primera Nacional -segunda división del fútbol argentino-, desde el club marplatense anunciaron que el encuentro se adelantó dos horas por problemas de iluminación del estadio José María Minella.

“Debido a inconvenientes con la iluminación del campo de juego del José María Minella, el partido entre Alvarado y San Martín de Tucumán adelante su horario a las 17“, notificaron desde el club marplatense.

Es así que el estadio José María Minella suma otro mala noticia. Estos inconvenientes de iluminación no son los únicos problemas, ya que desde septiembre del 2021 el estadio que supo albergar partidos del Mundial de 1978 tiene clausurada su platea techada por “fallas estructurales”.

A partir de allí, los y las hinchas, como así también allegados de los clubes y gran parte de los y las periodistas no pueden concurrir a ese sector de la tribuna. Es a raíz de esto es que la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) trabaja en un informe para determinar el grado de deterioro que tiene el lugar, aunque su arreglo y funcionamiento dependen de varios factores, principalmente el económico. Ese informe que debe realizarse tiene un valor de $13 millones, y aún no cuenta con financiación ya que el gobierno municipal no lo incorporó en el Presupuesto 2022.

A pesar de la clausura del estadio Minella, para esta nueva temporada de fútbol tanto para la Liga Profesional -cuando Aldosivi hace las veces de local- como para la Primera Nacional -con Alvarado como protagonista- Andrés Macció, presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder), le había confirmado a Qué digital que “se realizaron trabajos menores de iluminación, vestuarios, el foso con agua y mejoras en el hall”, aunque claro está, esto no tuvo los mejores resultados.

La noticia del adelantamiento del partido de Alvarado se dio a menos de una hora de haber finalizado el encuentro entre Aldosivi y Tigre por la sexta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, máxima categoría del fútbol argentino, en la que que el elenco marplatense consiguió de forma agónica su primera victoria en el torneo en Mar del Plata.

A su vez, desde Alvarado informaron que para el choque en el estadio José María Minella ante San Martín de Tucumán de este domingo a partir de las 17, habrá venta y canje de entradas en la sede social del club, ubicada en Rodríguez Peña al 4984, entre las 10 y hasta las 15. De todas formas, no precisaron qué sucederá con los y las hinchas y socios y socias que ya consiguieron su entrada y por este cambio de horario no pueden hacerse presentes en el estadio Mundialista.