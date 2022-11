Quilmes inicia su primera gira de la temporada de la Liga Argentina

El “Cervecero” visita este sábado a Pilar, mientras que el lunes cierra sus primeros partidos en la ruta ante Zárate. Vuelven Ecker y Ravera, pero no tendrá a Barrionuevo.

Luego de un inicio de temporada que contó con cinco partidos consecutivos en Mar del Plata, Quilmes agarró ruta por primera vez en esta Liga Argentina de básquet y este sábado desde las 21 visita a Pilar, mientras que el próximo lunes cierra sus primeros encuentros como visitante ante Zárate, en el mismo horario.

La gran novedad para estos primeros juegos fuera de la ciudad tienen que ver con los regresos de Agustín Ecker y Luciano Ravera, quienes no formaron parte de los últimos enfrentamientos a raíz de diferentes lesiones: el joven ala-pívot había sufrido un esguince moderado en su tobillo izquierdo en el partido ante Pergamino, mientras que el alero padecía un problema en su hombro.

Pero no todas son buenas noticias para el elenco marplatense conducido por Luis Fernández ya que, como sucedió a lo largo de la incipiente temporada, aún no contará con plantel completo porque para esta primera gira es baja el pívot Jerónimo Barrionuevo, quien en esta semana sufrió un esguince de tobillo en un entrenamiento y no se subió al colectivo que este sábado por la mañana trasladó a todo el plantel a Pilar.