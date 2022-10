Quilmes: llegó la habilitación para Simpson pero podría tener dos bajas

El extranjero podrá debutar el próximo domingo ante Ciclista Juninense. Las malas noticias pasan por la baja de Ravera y la duda de Ecker, ambos por lesión.

Luciano Ravera en su debut con Quilmes (Foto: archivo / Qué digital)

En las últimas horas Quilmes sumó buenas y malas noticias. Es que tras una semana de trabajo finalmente llegó la habilitación correspondiente para que el extranjero Brandon Simpson pueda debutar en el Cervecero mientras que en paralelo se conoció la baja de Luciano Ravera y la duda de Agustín Ecker, ambos por lesión.

El elenco marplatense tuvo un comienzo arrollador en la temporada de la Liga Argentina con cuatro victorias en mismas cantidad de presentaciones y este domingo desde las 20 ante Ciclista Juninense cerrará sus iniciales encuentros en Mar del Plata.

Es así que para el próximo encuentro a disputarse en el Polideportivo Islas Malvinas el entrenador Luis Fernández contará con el alero/ala-pívot estadounidense Brandon Simpson, de 22 años y que firmó su contrato con Quilmes hace una semana pero que por problemas de papeles no pudo debutar. En las últimas horas llegó la buena noticia a la sede de avenida Luro y Guido de que el foráneo podrá tener su presentación luego de haber sido aprobada la habilitación.

Pero no todas son positivas para Quilmes ya que para el próximo domingo no podrá contar con plantel completo: Luciano Ravera arrastra un problema en su hombro y es baja. Además se confirmó que en el último minuto del encuentro ante Pergamino Agustín Ecker sufrió un esguince moderado en su tobillo izquierdo y si en las próximas horas no mejora la zona también podría perderse el encuentro.

Estas dos serían bajas sensibles ya que en el transcurso de los primeros partidos de la temporada ambos sumaron varios minutos en cancha y además tuvieron protagonismo en la toma de decisiones.

Cabe recordar que hasta el momento el Cervecero ganó en sus primeras cuatro presentaciones, todas en Mar del Plata, ante Pico Football Club, Deportivo Viedma, La Unión de Colón y Pergamino, y este domingo cierra sus partidos consecutivos en la ciudad ante Ciclista Juninense para luego dar comienzo a su primera gira de la temporada.