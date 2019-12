Quilmes no pudo como visitante ante Parque Sur

El “Cervecero” tuvo un buen último cuarto pero no le alcanzó para superar al equipo sureño que se impuso 59-57.

(Foto: archivo / Qué digital)

Quilmes nuevamente estuvo cerca, como le sucedió en el anterior partido. Hasta el tercer cuarto la victoria rival era holgada pero con un buen último cuarto logró ponerse a tiro en el marcador y finalmente no le alcanzó. Así, el Cervecero cayó 59-57 ante Parque Sur y suma su segunda derrota en la gira. El goleador del partido fue Legaria con 17 puntos, seguido de cerca por De La Fuente con 16 unidades.

Con el último cuarto no alcanza. Quimes y Parque Sur jugaron un pobre partido de básquet donde la efectividad fue escasa pero no dejó de ser emotivo hasta el final. Quilmes tomó la delantera por primera vez a falta de un minuto y medio para finalizar el encuentro, pero los sureños se despertaron y se guardaron la victoria en el bolsillo. Además, en el equipo que dirige Manuel Gelpi no vio minutos de juego su capitán Maximiliano Maciel, que por precaución decidieron que no participe de las acciones.

El primer cuarto fue con un goleo bajísimo. Quilmes comenzó con la pólvora mojada, tanto es así que en 7 minutos de juego, el equipo marplatense convirtió solamente 4 puntos, todos de la mano de su base Álvaro Merlo. Luego, estas imprecisiones y la poca eficacia pasaron del lado del local. Los primeros diez minutos finalizaron con un pobre 11-10 a favor de los sureños.

Manuel Gelpi, en el segundo cuarto, movió la banca. Allí fue determinante Juan Esteban De La Fuente que anotó 7 puntos en el cuarto y dejó al Cervecero abajo por la mínima (21-20). Por su parte, Parque Sur entró en juego Legaria, que le dio frescura y movimientos a la ofensiva del local, y que a pesar de comenzar se fue al descanso largo siendo el goleador del partido con 10 unidades y arriba el equipo sureño por 30-25.

Ya en el tercer cuarto, empezó a agigantarse la imagen de León Hampton, que con sólo 11 minutos, aportó 8 puntos y 10 rebotes. El pívot extranjero de 2 metros y 10 centímetros, volvió de una molestia que le prohibió jugar los últimos dos cotejos de Parque Sur y empezó el partido desde el banco de suplentes. Lentamente el local estiró su ventaja a 10, número que le costó a Quilmes achicar y mantenerse a tiro. El marcador al último cuarto quedó en 46 a 36.

Quilmes, con el antecedente reciente de la remontada de 17 puntos en los 10 minutos finales ante Tomás de Rocamora, se aferraba a que vuelva a suceder en Entre Ríos. En los primeros minutos le costó descontar los dos dígitos que le propicio Parque Sur, pero con el correr de las jugadas Quilmes se hizo grande y a falta de 1 minuto y medio pasó al frente por primera vez en el partido 53-54.

Una ráfaga de Parque Sur ayudó para volver a imponerse en el marcador y asegurar la victoria. Nuevamente Quilmes estuvo cerca, tuvo la última bola para tratar de ir al suplementario pero falló la ejecución. Ahora Quilmes volverá a jugar este miércoles por la Liga Argentina frente a Central Entrerriano en lo que será su último partido del año.