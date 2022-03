Quilmes perdió ante Lanús con una jugada de 4 puntos sobre el final

El “Cervecero” ganaba por 3 puntos a falta de 7 segundos pero increíblemente el “Granate”, de la mano de Ortiz y Chaine, lo ganó en una misma jugada. Fue 74 a 73.

(Foto: Valeria Muñoz / prensa Quilmes)

En otro partido importante para las aspiraciones de estos equipos, se volvieron a enfrentar Quilmes y Lanús y en un final poco habitual, el Granate lo ganó por 74 a 73 en el Polideportivo Islas Malvinas. El Cervecero lo ganaba por 3 puntos a falta de 7 segundos, pero la visita se las ingenió para, en una misma jugada, sumar 4 puntos y terminar imponiéndose en Mar del Plata.

El partido fue cambiante y hubo un final cerrado. En los últimos 3′ el tanteador cambió de dueño muy seguido, pero el último minuto estuvo siempre arriba Quilmes, tanto que a falta de tan solo 7 segundos y gracias a dos libres de Facundo Gago se puso 3 puntos arriba (73-70). Pero el Granate jugó para Lucas Ortiz, ex Cervecero, y le cometieron rápidamente una infracción para que no tuviera la posibilidad de igualarlo. Fue allí que metió el primero, tiró a errar el segundo y en el rebote Sebastián Chaine capturó la pelota, metió el doble y le cometieron falta, por lo que tuvo que ir a la línea, no erró y selló el 74 a 73.

Fue una victoria agónica para el Granate que vuelve a estar en el décimo puesto y a falta de cuatro partidos, hasta el momento se queda con el último lugar de clasificación directa a los playoffs. Por su parte, Quilmes, aún sueña con ese ansiado décimo puesto pero esta derrota hizo que se quede en el duodécimo lugar, puesto de play-in a falta de tan solo tres partidos (dos de visitante y el último como local) para que finalice la etapa regular de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquet.

En lo que respecta a lo deportivo, el primer cuarto dejó pocos datos positivos y una mala imagen ofensiva en ambos conjuntos. En los primeros 5′ solamente el Cervecero había anotado un doble, mientras que el Granate sumó 3 puntos. En la segunda mitad gracias a individualidades el marcador se fue al segundo cuarto con un escaso 9-13.

A partir del segundo capítulo todo fue diferente. El juego en ambos conjuntos fluyó mucho mejor, pudieron encontrar asociaciones que no estuvieron presentes en los primeros 10′, y comenzaron a alimentar las posiciones en la zona pintada. Con Agustín Jara como máximo goleador en el local con 9 puntos y Franchino en la visita – que sumó desde el banco de los suplentes 7 unidades- al descanso largo el Granate se fue arriba por 27-37.

A la vuelta al rectángulo de juego, aparecieron en su máxima expresión el vértigo y la contundencia, principalmente en las manos de Alex Negrete y Chaine por parte de los dirigidos por Manuel Gelpi, y con buenos aportes del experimentado Lucas Ortiz por el lado de los de Leonardo Costa. Con una paridad notoria en el juego, al finalizar cuarto decisivo la visita estaba arriba por 9 puntos (52-61).

Quilmes metió un parcialito increíble de 12-0 en el inicio del último capítulo lo que lo hizo pasar al frente en el resultado (64-61), pero la visita reaccionó y respondió rápidamente con otro parcial a su favor, esta vez por 0-7 (64-68). Tan parejas estuvieron las acciones que a falta de un minuto el Cervecero estaba arriba en el marcador por 71-70, mientras que dos libres del base Quilmeño hicieron estirar la diferencia a 3 puntos (73-70) a falta de 7 segundos para que sonara la chicharra final.

Pero fue allí que Quilmes cortó rápidamente con foul, y mandó a la línea con dos lanzamientos a Lucas Ortiz. El alero que comenzó la temporada con el elenco marplatense pero que se fue por conflictos salariales metió el primer lanzamiento y tiró a errar el segundo. Fue allí que Chaine con todo su oficio capturó el rebote, lanzó, la metió y tuvo el plus de que le cometieron falta, un libre que no falló a falta de 3”. La última pelota fue para Jara pero su media vuelta no fue efectiva y Lanús se lleva mucho más que una victoria de Mar del Plata. Finalmente fue 74 a 73.

#LanúsBásquet 🇱🇻 El momento @Sebachaine de la noche El doble y falta que provocó el triunfo del Granate contra Quilmes de Mar del Plata Basquetpass pic.twitter.com/iPzg0hOr6L — Club Lanús (@clublanus) March 28, 2022