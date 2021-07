Quilmes se hizo fuerte en el alargue, le ganó a Viedma y es finalista de conferencia

El “Cervecero” se impuso en el juego decisivo ante el local por 90 a 85 y ahora se medirá con Villa Mitre para definir al mejor de la Conferencia Sur.

(Foto: Prensa Quilmes)

Quilmes se metió este lunes en la final de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquet luego de hacerse fuerte en rodeo ajeno, llevar a Deportivo Viedma a un tercer y decisivo juego y, en el suplementario, quedarse con una ajustada victoria por 90 a 85. Desde el miércoles se mide con Villa Mitre de Bahía Blanca, también en el estadio Ángel Cayetano Arias de Río Negro.

Después de un primer triunfo en la serie, el equipo de Manuel Gelpi no pudo redondear la clasificación en el segundo y, con el 1 a 1 de Viedma, todo se definía esta noche. Y el Cervecero sacó pecho en el segundo tiempo para arremeter al local y uno de los mejores equipos de la fase regular, llevarlo al suplementario y allí sellar su pase en busca de ser el mejor de la conferencia.

El Depo tuvo su momento en el primer cuarto. Comenzó con una buena efectividad desde el tiro perimetral (3 de 5), ante un elenco marplatense que tuvo la mira desviada ya que de los 18 tiros de campo que tuvo en el primer cuarto, tan solo convirtió tres. Por su parte, el local estuvo más fino en las instancias ofensivas y con 7 conversiones sobre 19 tiros logró sacar una máxima de 9 puntos (20-11) para irse arriba al segundo capítulo con cierta comodidad.

Desde el arranque del segundo cuarto el entrenador Manuel Gelpi propuso una doble base con Facundo Gago y Ernesto Skidelsky y pudo tener el control del partido en la primera mitad, aunque no terminó de acortar en el marcador más que a 5 puntos. Asimismo, la defensa férrea propuesta por ambos equipos hizo que en el juego estacionado no se sientan cómodos y no consigan tiros claros.

Pero en los últimos minutos antes de irse al descanso, el equipo del sur pudo reaccionar a tiempo y con buenas transiciones defensa-ataque y con un lúcido Matías Eidintas y Lorenzo Capponi estiraron nuevamente la diferencia a 9 puntos para irse al entretiempo 36-27.

En la vuelta al rectángulo empezó la levantada de Quilmes, que empezó a descontar con un clave 10-2, con dos triples en fila de Pelorosso y Brown, para ponerse a uno del local. Sin embargo, recién pudo empatarlo sobre el cierre del chico, hasta que dos tiros de falta de Núñez de Carvalho le devolvieron una ventaja mínima al local antes del cuarto de cierre: 53-51.

El último corto del juego fue punto a punto, con un Quilmes que necesitaba volver a descontar para poder igualar el juego o pasar al frente, algo que logró recién a menos de tres minutos del final. En el cierre, si bien consiguió una ventaja de dos puntos por una bandeja de Pelorosso, un doble de Eidintas mandó el partido al suplementario.

En los primeros minutos del alargue, no se destacó un dominador claro del juego, y los nervios empezaron a jugar su partido. Pero poco a poco la balanza se fue inclinando y, en los segundos finales, el que empezó a despegar en el resultado fue Quilmes y, ya en la recta final, aportes de Pelorosso y libres de Gago estiraron la ventaja a ocho puntos.

A menos de 30 segundos del final, fue una distancia que definitivamente llevó tranquilidad a los de Mar del Plata: en el cierre, solo fue controlar los tiempos y proteger la ventaja conseguida para poder coronar el tan ansiado triunfo.

La final de Conferencia Sur de la Liga Argentina entre Villa Mitre de Bahía Blanca y Quilmes se jugará desde el próximo miércoles, continuará el jueves y, de no haber un único ganador en esos juegos, disputarán un tercer encuentro el sábado en la ventana de Viedma en el estadio Ángel Cayetano Arias. Por su parte, la Conferencia Norte se juega con una “burbuja” en Córdoba los mismos días con los enfrentamientos entre Unión y Villa San Martín.